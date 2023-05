Angel City a transformé le célèbre tifo en vêtements de club chics

Les fans du club glamour NWSL Angel City peuvent désormais posséder – et porter fièrement – un morceau de l’histoire du club. Ville des anges

Il y a un peu plus d’un an, Angel City FC a pris l’aile pour la première fois en tant que club de la NWSL alors que la franchise d’expansion lançait sa saison inaugurale dans le plus haut niveau du football féminin américain.

Quelque 22 000 fans étaient présents alors qu’Angel City, soutenu par une pléthore de copropriétaires célèbres tels que Natalie Portman, Eva Longoria, Jessica Chastain et Serena Williams, a accueilli les visiteurs du North Carolina Courage au BMO Stadium pour le match d’ouverture de la NWSL 2022. campagne.

Dans une atmosphère animée, un tifo géant a été déployé dans la foule pour marquer l’occasion. L’énorme bannière rose et bleue représentait un ange s’élevant au-dessus du paysage urbain de Los Angeles avec les mots « Un Nuevo Amanecer » (« A New Dawn ») gravé sur un rouleau en haut.

La bannière personnalisée a été la toute première affichée lors d’un match de la ligue d’Angel City, et maintenant les fans du club peuvent littéralement posséder un morceau physique de l’histoire.

UN nouvelle collection de marchandises contient un bob, un sac et une veste coupe-vent, qui comportent tous des échantillons de matériaux authentiques tirés du tifo New Dawn et recyclés en vêtements dans ce qui est conceptuellement considéré comme une première mondiale.

Tous produits par le Suay Sew Shop à Los Angeles, le chapeau et le sac sont en grande partie fabriqués à partir de tissu rose, tandis que la veste a des bandes de toile tifo chinée rose, grise et bleu foncé incorporées sur les manches.

L’œuvre d’art originale a été conçue par Sofia Roman Lopez, une fan d’Angel City et membre du groupe officiel de supporters de Pandemonium, et elle est destinée à annoncer une nouvelle aube pour le football féminin à Los Angeles, ainsi que l’amour et l’énergie que les supporters ont pour leur équipe.

Le célèbre tifo « New Dawn » d’Angel City a été dévoilé au stade BMO avant le match d’ouverture de la saison 2022 de la NWSL. Ville des anges

« En concevant le tifo, je pensais qu’il vivrait un instant dans le stade », a déclaré Lopez. « Mais maintenant, le voir prendre une nouvelle vie et voir des gens porter quelque chose que j’ai aidé à mettre en place, cela signifie le monde pour moi. »

Angel City a également annoncé que 10% de tous les bénéfices générés par la collecte seront reversés à un organisme de bienfaisance local, le Downtown Women’s Center à Los Angeles, qui se concentre sur la promotion de la mode durable tout en essayant de briser le cycle de l’itinérance en offrant un emploi aux femmes.