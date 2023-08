Angel Carter parle de la mort d’Aaron et de son intention d’enterrer ses cendres – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sipa/Shutterstock

Ange Carter a parlé de son frère jumeau Aaron Carterla mort dans une nouvelle interview avec PERSONNES. « Perdre un jumeau, c’est une expérience hors du corps », a déclaré Angel, 35 ans, à propos d’Aaron, décédé des suites d’une noyade accidentelle en novembre 2022. « Il fait partie de moi », a ajouté Angel dans l’interview, qui était fait avant le service commémoratif pour Aaron le 28 juillet. Je dois le ramener à la maison et le protéger. ”

Ange a dit PERSONNES qu’elle a gardé les cendres de son défunt frère chez elle avant de décider de les enterrer dans un cimetière après l’entretien. « Je l’ai ici, dit-elle. « Et pendant quelques mois après sa mort, c’était mon dernier moyen de le protéger. Je ne veux pas que quelqu’un fasse quelque chose de bizarre avec lui. Maintenant, je l’enterre la semaine prochaine à Forest Lawn. Je ne peux pas croire que quelqu’un d’autre ne l’exploitera pas. Donc, à ce moment-là, c’était mon dernier acte d’amour.

Le chanteur de « I Want Candy » a lutté contre la dépendance pendant des années et des drogues ont été trouvées dans son système lorsqu’il s’est noyé à l’âge de 34 ans. Angel, qui a également perdu sa sœur Leslie à une surdose de drogue en 2012, a raconté PERSONNES que « la renommée et l’argent ont pris le contrôle de notre famille ». Elle a également dit que son père Robert CarterLa mort subite d’une crise cardiaque en 2017 « était le début de la fin » pour Aaron.

Angel s’est assuré d’honorer son frère sur les réseaux sociaux depuis son décès tragique. En décembre, Angel a publié une photo de retour des jumeaux, accompagnée d’un doux message dédié à la défunte star, le jour de leur 35e anniversaire partagé. « Bien qu’aujourd’hui soit incroyablement difficile, je suis submergé par votre amour et votre soutien … merci du fond du cœur », a écrit Angel dans le post ci-dessus, avant d’appeler la mort d’Aaron « le pire jour de ma vie ». Angel s’est également souvenu de sa sœur Leslie et a dit qu’elle était à nouveau confrontée à « l’extrême chagrin de la mort d’un frère ou d’une sœur ».

Le célèbre grand frère d’Aaron Nick Carter a également pleuré la perte de son frère. Les frères avaient une relation compliquée pendant qu’Aaron travaillait sur ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ils ont fini par se réconcilier avant le décès d’Aaron en novembre. Après la mort d’Aaron, Nick a sorti une chanson émouvante pour se souvenir de son frère et faire savoir à tout le monde à quel point il lui manque.

Plus à propos Aaron Carter

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Lil Tay: 5 choses à savoir sur Viral IG Star & Rapper qui a été victime d’un canular de la mort

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.