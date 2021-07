Ange Postecoglou suggère qu’il n’a peut-être pas été assez énergique sur les transferts au Celtic | Actualités footballistiques

Ange Postecoglou a suggéré qu’il n’avait peut-être pas été assez énergique dans ses demandes de nouvelles recrues alors qu’il assumait la responsabilité du dernier échec du Celtic en Ligue des champions.

Le Celtic a raté la phase de groupes pour la quatrième année consécutive, une défaite 2-1 en prolongation contre Midtjylland les accusant d’une défaite 3-2 au total et d’un match de qualification pour la Ligue Europa contre l’équipe tchèque de Jablonec.

Le Celtic a signé cinq fois cet été, mais deux d’entre eux sont en quarantaine et deux autres, le jeune ancien de Sheffield Wednesday Osaze Urhoghide et Liam Shaw, n’ont pas quitté le banc au Danemark.

Le seul nouvel arrivant à figurer était Liel Abada, 19 ans, qui n’a pas pu s’appuyer sur ses débuts en tant que buteur dans un affichage silencieux.

Je suis la personne qui a été mise en charge. Nous n’avons pas de joueurs, je n’ai évidemment pas fait un assez bon travail pour convaincre les gens dont nous avions besoin pour amener des gens.

Postecoglou avait un dossard quatre avec une moyenne d’âge de 21 ans, n’avait que deux attaquants en forme et a remplacé Vasilis Barkas par Scott Bain car l’échec du Celtic à résoudre ses problèmes de gardien de but leur a à nouveau coûté les deux jambes.

Peu de fans du Celtic blâmeront le manager, qui a exprimé sa frustration face à « l’hésitation » du club sur le marché des transferts avant le match aller, mais l’Australien a assumé le fardeau.

« Je ne vais pas m’en détourner. Je ne dis pas cela parce que je suis une sorte de martyr, je pense juste que c’est ma responsabilité, c’est pourquoi j’ai été amené.

« J’ai essayé d’être aussi énergique que possible sur ce que nous devons apporter, et les défis que nous avons rencontrés sont bien relatés.

« Quel que soit le résultat de ce soir, nous avons toujours besoin de renforts. Nous avions une très jeune équipe, de jeunes joueurs sur le banc. Ce n’est pas une situation dans laquelle nous devons être. »

Lorsqu’on lui a demandé si certaines personnes n’avaient pas compris à quel point son équipe était mince et l’urgence de la situation, Postecoglou a déclaré : « Peut-être que je n’ai pas été assez clair, je ne sais pas.

« Je pense que j’ai été assez cohérent en disant que nous avons besoin de plus de joueurs. Le club travaille dur pour faire entrer ces joueurs. J’ai parlé sans cesse des défis auxquels nous sommes confrontés.

Image:

Scott Bain montre son abattement après la chute du Celtic à la défaite



« Nos supporters veulent juste nous voir apporter les renforts dont nous avons besoin, et je dois juste continuer à renforcer mon point de vue aussi fortement que possible. »

Le Celtic regrettera un certain nombre de moments clés sur les deux jambes, y compris le carton rouge inutile de Nir Bitton au match aller et une énorme erreur de Barkas qui a offert aux Danois un égaliseur Parkhead.

Ils ont mené au Danemark grâce à la volée de 25 verges de Callum McGregor trois minutes après le début de la seconde mi-temps et James Forrest a raté une gardienne une minute après avoir remplacé Abada.

Les hôtes ont égalisé une minute plus tard après que Greg Taylor ait perdu son marqueur et Celtic n’a rien offert en réponse après avoir pris du retard après quatre minutes de prolongation.

Image:

Stephen Welsh du Celtic à temps plein à Herning



« Je ne peux rien reprocher aux efforts des joueurs, ils ont travaillé très fort », a déclaré Postecoglou.

« Nous avons contrôlé le match, marqué, eu une bonne chance de mener 2-0 et tout de suite ils ont marqué et nous avons perdu un peu d’élan. Nous avions juste l’air un peu fatigués à la fin et manquons d’un peu d’énergie pour revenir en arrière dans le jeu.

« Les grands moments nous ont coûté. Les moments changent les jeux et nous avons eu de très bons moments.

« C’est frustrant, mais quand vous regardez les quatre derniers que nous avons mis là-bas, l’âge moyen de ces garçons, c’était un énorme effort pour nous garder à égalité. »

Analyse : Sommes-nous vraiment si surpris ?

















1:04



Andy Walker dit que ce n’est pas une surprise que le Celtic n’ait pas réussi à dépasser le FC Midtjylland lors des éliminatoires de la Ligue des champions, et que le manager Ange Postecoglou a besoin de soutien sur le marché des transferts



Andy Walker de Sky Sports :

« C’est un coup dur, mais je pense que vous trouverez un grand nombre de supporters du Celtic qui ne seront pas surpris. Le manque de préparation pour les matchs déterminants pour la saison a laissé le nouveau manager cruellement exposé.

« Postecoglou a souligné la semaine dernière qu’il n’était pas satisfait du manque d’activité de transfert, et je pense que lorsque vous partez avec autant d’inexpérience dans les grands matchs comme le Celtic l’a fait à Glasgow et ici ce soir, alors cela va revenir et vous blesser .

« Midtjylland a joué un bon match et avait une équipe plus forte – ils avaient plus de jambes et ils avaient plus d’énergie. Le Celtic n’a jamais joué en prolongation. Au final, je pense qu’ils le méritaient et on pouvait voir un but venir.

« Malheureusement pour les supporters du Celtic, ils devront se contenter d’un match de qualification pour la Ligue Europa. »

Et après?

Le Celtic passe au troisième tour de qualification de la Ligue Europa, où il affrontera le FK Jablonec de la République tchèque.

Pendant ce temps, ils commencent leur campagne de Premiership écossaise ce samedi lorsqu’ils visitent Hearts, en direct sur Sky Sports Football. La couverture commence à 19h30 avec un coup d’envoi à 20h.