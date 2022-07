Ange Postecoglou révèle que le Celtic devrait recruter deux nouvelles recrues la semaine prochaine

Ange Postecoglou a révélé qu’il ajouterait deux autres joueurs à son équipe celtique la semaine prochaine après le match nul 2-2 amical avec Blackburn à Parkhead.

Les visiteurs du Sky Bet Championship ont pris les devants avant que 30 secondes ne se soient écoulées lorsque l’attaquant Sam Gallagher a dépassé l’ancien gardien anglais Joe Hart.

Jota a égalisé à la 16e minute lorsqu’il a renvoyé le ballon du poteau et un coup franc dévié de David Turnbull après 27 minutes a donné l’avantage aux Hoops.

Cependant, à la 75e minute d’une seconde mi-temps ponctuée de remplacements, Ben Brereton Diaz a égalisé pour les Rovers avec un joli coup franc de 25 mètres.

Alors qu’il se prépare pour le début de la cinch Premiership à la fin du mois, Postecoglou renforcera son équipe.

Il a déclaré : « Nous allons certainement ajouter quelques joueurs.

“Nous y travaillons en ce moment, mais nous nous attendons à le faire dans les sept prochains jours.

«Nous avons dû être patients juste pour obtenir ceux que nous voulions et c’était beaucoup plus important que de précipiter les gens.

«Je suis assez confiant que nous sommes proches du point final en amenant un couple qui aidera.

“L’équipe a l’air vraiment bonne et forte, mais des jours comme aujourd’hui, il nous en manquait deux ou trois et nous voulons nous assurer de ne pas perdre notre efficacité lorsqu’il en manque quelques-uns.”

Jota a été nommé homme du match en 90 minutes de compétition.

L’ailier portugais a été signé de Benfica pour un montant d’environ 6 millions de livres sterling après un prêt réussi la saison dernière, tandis que le défenseur Cameron Carter-Vickers a également signé un contrat permanent après un prêt de Tottenham.

Parlant de l’impact possible de Jota la saison prochaine, Postecoglou a déclaré: “Je sais que les gens ont dit que nous avons re-signé deux joueurs mais nous avons signé deux meilleurs joueurs que nous avions l’année dernière à Jota et Carter-Vickers.

“C’est pourquoi nous les avons amenés, car je pense qu’il y a beaucoup plus dans les deux.

“Il n’y a aucune raison pour qu’il (Jota) ne puisse pas aller plus loin.

“L’année dernière était probablement la première saison où il s’était installé quelque part.

“Vous avez le sentiment qu’il se sentait vraiment bien dans ce club de football au sein de ce groupe et c’était sa première vraie année à avoir un impact.

“Notre travail consiste à nous assurer de le faire passer au niveau supérieur et de lui donner cette chance. Il est concentré et ambitieux et je suis sûr qu’il le fera.

“Il n’y a pas de plafond à son potentiel.”

Postecoglou a révélé que le défenseur Anthony Ralston a subi une coupure au pied qui a nécessité quelques points de suture tandis que l’attaquant grec Giorgos Giakoumakis était absent car il est sur le point de devenir père.

Le patron des Rovers, Jon Dahl Tomasson, s’est dit satisfait de l’entraînement contre une équipe qui jouera au football en Ligue des champions la saison prochaine.

Il a déclaré: “C’était un super test, dans un super stade, avec beaucoup de monde. Je pense que les gens dans le stade ont apprécié le match.

« Beaucoup d’occasions ont été créées par les deux équipes.

“Nous avons joué contre une équipe très bien entraînée avec une équipe très jeune, il est donc important pour nous d’apprendre également et je pense que nous avons beaucoup appris de ce match.

“C’était un match amical mais il y avait quelques tacles qui volaient mais vous en avez besoin. Le football est une question de passion, donc j’étais satisfait de la performance.