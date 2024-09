Ange Postecoglou plaisante sur le fait que les trolls des réseaux sociaux de Brennan Johnson sont « à la recherche d’un changement de pantalon » après le but tardif de l’ailier des Spurs en Coupe de la Ligue

Ange Postecoglou a donné à Brennan Johnson une raison de sourire à la fin d’une semaine difficile avec une boutade sur le courage de ses trolls en ligne.

Johnson a désactivé ses comptes de réseaux sociaux lorsqu’il a été la cible d’abus après la défaite de Tottenham à domicile contre Arsenal avant de riposter avec un but victorieux dans le temps additionnel de la Carabao Cup à Coventry, trois jours plus tard.

« Il nous a fait gagner un match de football grâce à une très bonne finition et au moment critique », a déclaré le patron des Spurs.

« Je pense que si vous mettiez n’importe lequel de ses critiques dans cette situation, ils chercheraient assez rapidement à changer de pantalon. »

Johnson, recruté pour 47,5 millions de livres sterling l’année dernière en provenance de Nottingham Forest sous le nez des adversaires de samedi, Brentford, a salué à contrecœur les fans en déplacement après avoir été invité par le capitaine Son Heung-min après son but vainqueur tardif à Coventry.

Ange Postecoglou (à gauche) a donné à Brennan Johnson une raison de sourire à la fin d’une semaine difficile avec une boutade sur le courage de ses trolls en ligne

Johnson a marqué le but vainqueur pour permettre à Tottenham de poursuivre son parcours en Carabao Cup

« Brennan a rêvé toute sa vie de devenir footballeur professionnel depuis qu’il était petit et maintenant qu’il vit ce rêve, je détesterais penser qu’il n’en profite pas », a déclaré Postecoglou, qui a également exhorté les gens à ne pas se précipiter pour juger Dominic Solanke.

Tottenham a opté pour Solanke plutôt que pour Ivan Toney de Brentford, payant 65 millions de livres sterling à Bournemouth et faisant de lui la signature la plus chère de Premier League de l’été, mais il s’est blessé lors de ses débuts à Leicester, n’est revenu qu’au match d’Arsenal et est toujours à la recherche de son premier but.

« Respirez, faites un peu de yoga », a conseillé Postecoglou. « Réfléchissez un instant au monde qui nous entoure, puis faites une évaluation. »