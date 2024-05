Ange Postecoglou met en garde contre les fondations « fragiles » de Tottenham après avoir révélé 48 heures

LONDRES — Ange Postecoglou a averti que les fondations de l’équipe de Tottenham qu’il tente de construire sont « assez fragiles » après la défaite 2-0 de son équipe contre Manchester City qui les a éliminés du top quatre.

Postecoglou n’a pas précisé les préoccupations spécifiques qui lui étaient apparues au cours des dernières 48 heures, une période où il y a eu de nombreux débats sur la question de savoir si les Spurs et leurs supporters pourraient vouloir perdre le match de mardi afin de ne pas aider la cause du titre de leur grande victoire. rivalise avec Arsenal. L’Australien a toutefois déclaré que ses inquiétudes étaient liées à « l’extérieur, l’intérieur, partout » du club.

Deux buts d’Erling Haaland en seconde période ont assuré la victoire de City cela signifie qu’ils contrôlent leur destin lors de la dernière journée de la saison. Si Tottenham avait pris un point, Arsenal aurait pris l’ascendant lors de la dernière journée. Pendant ce temps, la victoire de City a déclenché des scènes de liesse dans les Midlands alors qu’Aston Villa célébrait sa qualification pour la Ligue des Champions. Malgré la perte du talismanique Harry Kane à la veille de la saison, les Spurs ont augmenté leur total de points par rapport à la saison dernière et s’assureront du football de la Ligue Europa en évitant la défaite contre Sheffield United lors de la dernière journée.

Étant donné que Tottenham a également donné pas mal de maux de tête à City lors d’une rencontre dramatique – notamment lorsque Heung-min Son a raté une excellente occasion d’égaliser à la 86e minute – il y a lieu de faire valoir que les éléments de base sont en place pour un meilleur deuxième saison sous Postecoglou. Cependant, lorsque cette suggestion lui a été soumise, sa réponse a été catégorique.

« Je pense que les dernières 48 heures m’ont révélé que les fondations sont assez fragiles », a déclaré l’entraîneur de Tottenham. « C’est exactement ce que je pense. Je pense juste que les dernières 48 heures m’ont révélé beaucoup de choses. Ce n’est pas grave. Cela signifie simplement que je dois retourner à la planche à dessin avec certaines choses. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une référence à Tottenham, le club ou à ses supporters, il a ajouté : « Dehors, dedans, partout. Cela a été un exercice intéressant.

« Vous pouvez faire votre propre évaluation de ce qui s’est passé. Je comprends. J’ai probablement mal interprété la situation quant à ce que je pense être important dans votre effort pour devenir une équipe gagnante, mais ce n’est pas grave. C’est pourquoi je suis ici. »

Au cours de cette période de 48 heures, il y a eu de nombreux débats sur les supporters de Tottenham pour savoir s’ils pouvaient supporter d’aider la cause d’Arsenal. S’exprimant avant le match, Postecoglou avait clairement indiqué qu’il n’avait pas un tel point de vue et des vidéos sur les réseaux sociaux suggéraient qu’il n’était pas non plus impressionné par les supporters sur le terrain désireux de vaincre leur équipe.

Certes, l’atmosphère était particulièrement tamisée dans le nord de Londres, le stade Tottenham Hotspur s’étant brièvement réveillé avec des chants anti-Arsenal dès le début. Les chances pour Son, Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski ont suscité des cris d’enthousiasme de la part des supporters locaux, mais le premier match de Haaland à la 51e minute a été bientôt suivi de cris de « Regardez-vous Arsenal ? »

Postecoglou a déclaré : « Je ne suis tout simplement pas intéressé [in the Arsenal rivalry] copain. Peut-être que je suis en décalage, mais je m’en fiche, je veux juste gagner. Je veux réussir dans ce club de football, c’est pourquoi j’ai été recruté.

« Donc, ce que les autres veulent ressentir et quelles sont leurs priorités ne m’intéressent absolument pas. Je sais ce qui est important pour construire une équipe gagnante, c’est sur cela que je dois me concentrer.

« Bien sûr que [affects the players when the crowd is subdued]. C’est comme ça. Je ne peux pas dicter ce que font les gens. Ils sont autorisés à s’exprimer comme ils le souhaitent. Mais oui, quand nous gagnons tardivement dans un match, c’est parce que le public nous a aidés. »