Ange Postecoglou a révélé qu’il s’attend à ce qu’il y ait un « changement important » dans son équipe celtique avant le début de la saison, car il cible des joueurs qui correspondent à son style de football.

Le joueur de 55 ans, qui a été nommé successeur permanent du club à Neil Lennon le mois dernier, s’exprimait après la victoire 3-1 du Celtic sur Sheffield mercredi.

Le travail est en cours pour identifier et sécuriser les cibles, mais l’ancien entraîneur de l’équipe nationale australienne est resté discret sur la refonte qui l’attendait.

















0:39



Stephen Welsh dit que les joueurs du Celtic ont été impressionnés par les méthodes de Postecoglou alors qu’il introduit un style de football plus offensif



« Je pense qu’il y aura des changements importants, uniquement parce qu’il y a eu un assez gros roulement de joueurs par rapport à l’année dernière », a déclaré Postecoglou. Sky Sports Nouvelles.

« Beaucoup [of players] sont partis et nous devons en amener, et chaque fois que cela se produit, je pense que c’est un changement important.

« De plus, nous jouerons probablement un peu différemment de ce qu’ils ont joué dans le passé, donc qu’il s’agisse d’une reconstruction ou simplement d’un changement de direction, ce sera un changement important à coup sûr.

« Je ne parle à personne, nous avons plusieurs cibles et beaucoup de noms sont lancés.

« De mon point de vue, il s’agit plus de s’assurer que nous amenons des joueurs qui peuvent jouer le football que je veux au cours de la prochaine période et le club travaille très dur pour que cela se produise. »

Image:

L’avenir du défenseur du Celtic Kristoffer Ajer reste incertain



Le capitaine du club Scott Brown fait partie de ceux qui sont partis et l’avenir du défenseur Kristoffer Ajer, que Postecoglou a décrit comme un « professionnel de première classe et un joueur fantastique », reste en suspens.

Le joueur de 23 ans est entré dans la dernière année de son contrat et a été lié à des déménagements à Norwich et Newcastle, alors que l’AC Milan était auparavant des admirateurs.

« Je ne suis pas vraiment sûr, je ne contrôle pas cela », a déclaré Postecoglou.

« Tout ce que je peux faire, c’est ceux qui sont ici en ce moment et qui s’entraînent avec nous, je les traite comme faisant partie de la famille, et puis si certains partent, ils le font. »

Le match amical contre Sheffield mercredi s’est joué à huis clos au camp d’entraînement des Hoops à Newport, Postecoglou alignant deux équipes composées pour la plupart de jeunes au total au cours des trois périodes de 30 minutes.

L’ancien attaquant des Rangers Josh Windass a ouvert le score pour les Owls après seulement trois minutes, mais Albian Ajeti a égalisé avec une frappe de 16 mètres à la 33e minute.

Owen Moffat, 19 ans, a marqué une seconde à la 77e minute depuis le bord de la surface et l’attaquant français Odsonne Edouard en a ajouté une troisième avec une frappe en angle à la dernière minute.