Ange Postecoglou : Le patron de Tottenham dit que le VAR devrait être abandonné car la technologie n’est pas adaptée au football | Actualités footballistiques

Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, estime que le VAR devrait être supprimé en Premier League au milieu du débat en cours sur l’utilisation de la technologie.

Les Spurs ont remporté une victoire extrêmement controversée 2-1 contre Liverpool samedi dernier après que le but de Luis Diaz à la 34e minute à 0-0 ait été incorrectement exclu pour hors-jeu, le Professional Game Match Officials Limited admettant par la suite qu’une « erreur humaine importante » s’était produite. .

Postecoglou estime que cette erreur est due au fait que la salle VAR a pris une décision précipitée pour éviter un long retard qui perturbe le « rythme frénétique » du football.

Écoutez l’enregistrement audio de la discussion VAR qui a conduit au but refusé à tort par Liverpool lors de la défaite 2-1 à Tottenham samedi.



Lorsqu’on lui a demandé si le VAR devait être supprimé, l’Australien a répondu : « Je le ferais dans sa forme actuelle. Je ne pense tout simplement pas que la technologie soit prête pour notre jeu.

« J’ai zéro contre la technologie sur la ligne de but. C’est une évidence et cela fonctionne pour notre jeu.

« Notre jeu est unique. Les gens disent : « Laissons les arbitres expliquer leurs décisions ». Oh mon Dieu, sérieusement ? Pouvez-vous imaginer être assis là à écouter un arbitre expliquer chaque décision du match ?

L’ancien arbitre international de rugby à XV, Nigel Owens, estime que le processus de VAR dans le football devrait être entendu par les supporters au fur et à mesure qu’il se produit, ce qui permettrait d’améliorer la communication entre les officiels.



« Je vais au terrain de football dimanche. J’adore le football américain. Mais c’est trois heures et demie. La mesure pour savoir qui était un bon arbitre était celle que vous n’avez jamais remarquée et maintenant nous essayons d’en faire les stars de le spectacle.

« Nous analysons au ralenti les cartons jaunes. Nous, en tant qu’entraîneurs et joueurs, sommes les pires car nous parlons d’intégrité mais je parie que si vous regardez un match ce soir, dès la première remise en jeu, les deux équipes feront appel. Nous essayons d’en profiter et il n’y a rien de mal à cela.

« Avec le VAR, plus nous l’utilisons, plus cela va empirer. Erreur claire et évidente ? Il semble que tout soit scruté.

Mike Wedderburn regarde de plus près la vidéo publiée par le PGMOL suite à l’erreur du VAR en refusant le but de Liverpool contre Tottenham



« Ce n’est pas notre jeu. Nous ne sommes pas du rugby – nous n’avons pas ces arrêts. Ce que j’ai toujours aimé dans notre jeu – surtout en Angleterre – c’est le rythme frénétique. Pourquoi essayons-nous d’éliminer cela ? Aucun de nous n’a aimé quand ils prenaient trop de temps pour prendre une décision et que la semaine dernière, on avait l’impression qu’ils se précipitaient. C’est peut-être une conséquence.

« Cela me suggère que la technologie dans sa forme actuelle n’est pas adaptée à notre jeu, mais je sais que je serai en minorité avec cela. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas à quoi ressemblera le jeu dans 20 ans et je ne suis pas sûr que je vais l’aimer. »

Ange : Klopp a tort de proposer une rediffusion

Jurgen Klopp a demandé une rediffusion du match de Premier League de samedi entre Liverpool et Tottenham après que le but de Luis Diaz ait été exclu à tort suite à une erreur du VAR.



Mercredi, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a suggéré que le match contre Tottenham soit rejoué après que le but de Diaz ait été refusé à tort par l’arbitre assistant vidéo.

Mais Postecoglou n’est pas d’accord avec les appels des Allemands à une rediffusion.

Melissa Reddy de Sky Sports News discute de la possibilité que le match de Liverpool contre Tottenham soit rejoué, suite à la controverse VAR



Postecoglou a déclaré : « Il doit y avoir une sorte de seuil et je ne pense pas qu’une erreur soit le seuil pour cela.

« Si nous nous sommes égarés dans l’intégrité ou si nous avons détourné la loi, alors il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais en fin de compte, quand on enlève tout cela, c’est une erreur.

« C’était unique et sans précédent, mais c’était quand même une erreur.

« Si votre seuil pour une rediffusion est constitué d’erreurs individuelles, alors cela représente 365 matchs par an, je pense. »

Actualités Sky Sports comprend que toute demande de Liverpool de rejouer le match serait rejetée.

Postecoglou : Il est peu probable que les Spurs laissent Liverpool marquer après une erreur VAR

Postecoglou donne son point de vue sur la décision incorrecte du VAR contre Liverpool lors de leur match du week-end dernier



Postecoglou a également déclaré qu’il était peu probable qu’il aurait permis à Liverpool de marquer après que le but de Diaz ait été refusé à tort contre eux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait laissé Liverpool marquer si les officiels lui en avaient donné l’occasion, Postecoglou a répondu : « Je ne vois tout simplement pas cela.

« Si nous voulons que les managers soient les arbitres de ce genre de choses… nous avons de lourdes responsabilités dans nos clubs de football, mais nous n’en sommes pas les gardiens.

« Je ne prendrais pas une décision qui pourrait potentiellement faire tomber un club en raison de mes convictions.

Jamie Carragher affirme que Jurgen Klopp cherchera à créer une mentalité de siège à Liverpool après que le but de Luis Diaz contre Tottenham ait été exclu à tort.



« À ce moment-là, si quelqu’un pouvait me dire qu’il pouvait expliquer tout ce qui s’est passé en l’espace de 30 secondes… Je devais prendre une décision et cela n’arriverait pas.

« C’est différent si c’est quelque chose de clair. C’était une grave erreur due à un manque de communication, mais ce n’était pas quelque chose de facilement explicable. Si c’était facilement explicable, je suppose qu’il y aurait eu plus de tumulte qu’il n’y en a eu. »