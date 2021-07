Ange Postecoglou: Le nouveau patron du Celtic frustré par les retards de transfert alors que la pandémie bloque la poursuite des joueurs | Actualités footballistiques

Le nouveau patron du Celtic, Ange Postecoglou, admet qu’il a été frustré par les retards dans la politique de recrutement du club en raison du coronavirus.

L’Australien a rejoint le club cet été avec la tâche de récupérer le titre de Premiership écossaise des mains des Rangers, ses rivaux d’Old Firm.

Mais avec un peu plus d’une semaine avant la nouvelle campagne, les progrès sur le marché des transferts ont entravé les plans du nouvel homme pour reconstruire l’équipe.

S’adressant exclusivement à Sky Sports News, Postecoglou a déclaré: « C’est probablement le seul domaine que nous éliminons mais qui n’a pas les résultats visibles.

« Bien sûr, nous avons signé Liel Abada qui est arrivé et a fait des débuts fantastiques ainsi que Carl Starfelt et Kyogo Furuhashi, mais les deux ne sont pas là en ce moment, ce sont les défis du monde dans lequel nous vivons en ce moment.

« C’est le plus frustrant – cela aurait été formidable d’avoir déjà ces deux garçons et les autres sur lesquels nous travaillons se sont terminés un peu plus rapidement.

« Ce n’est pas par manque de volonté ou de travail acharné – nous nous efforçons d’y arriver et de rogner et, espérons-le, au cours des deux ou trois prochaines semaines, nous en porterons les fruits. »

« Nous avons dû avoir plusieurs cibles dans chaque position car il est difficile de conclure des accords – que ce soit à cause des restrictions de Covid ou encore assez tôt dans la fenêtre », a ajouté Postecoglou.

« Nous avons environ trois noms de joueurs qui courent simultanément dans les postes dont nous avons besoin en raison de la situation et pour moi, il s’agit d’intégrer l’un d’entre eux dans l’équipe et de s’entraîner le plus rapidement possible. »

Cependant, Postecoglou n’a pas tardé à souligner qu’il n’y aurait aucune excuse lorsque le Celtic s’alignerait pour son premier match SPFL de la saison à Hearts samedi soir prochain,

« Malgré tous ces problèmes, je m’attends à ce que nous soyons prêts pour le premier match et c’est ce vers quoi nous travaillons.

« Quels que soient les défis que nous ayons, lorsque nous nous déployons pour le premier match, nous devons être prêts à jouer de notre mieux. »