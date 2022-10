Ange Postecoglou : le Celtic n’a pas l’air dépaysé en Ligue des champions | Nouvelles du football

Le manager du Celtic, Ange Postecoglou, insiste sur le fait que seule une personne ayant un agenda suggérerait que les Hoops ne méritent pas d’être en Ligue des champions.

Leurs espoirs de progresser dans la compétition se sont terminés mardi soir par une défaite 2-0 à domicile contre le RB Leipzig, un résultat qui les a laissés derniers du groupe F sur un point.

Ils peuvent toujours se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa s’ils prennent au moins quatre points lors de leurs deux matchs restants – à domicile contre le Shakhtar Donetsk et à l’extérieur contre le Real Madrid.

Mais Postecoglou insiste sur le fait qu’il est injuste de suggérer qu’ils ne méritent pas leur place dans la compétition.

“En vivant ici pendant 18 mois, j’ai vu l’équipe nationale écossaise passer de héros à sans espoir, puis à nouveau des héros, donc je comprends tout ce cycle boom/buste dans lequel tout le monde aime entrer ici et tout le malheur, c’est moi”, a-t-il déclaré. .

Le Celtic n’a pas réussi à tenter sa chance en Ligue des champions





“Si quelqu’un peut me dire d’après les quatre matchs auxquels nous avons joué que nous ne méritons pas d’être là ou que nous avons été dominés ou que nous n’avons pas l’air à notre place, alors je pense qu’ils parlent d’un agenda ou d’une sorte de parti pris parce que les seules questions que j’ai eues après chacun de nos matchs ont porté sur les occasions manquées.

“Les opportunités manquées me suggèrent que nous devons améliorer certains domaines, certainement à 100 %, mais cela ne me dit pas que d’une manière ou d’une autre nous devrions penser que nous n’appartenons pas à une compétition que nous avons gagnée. droit d’être dedans.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été encouragé par le Maccabi Haïfa battant la Juventus et le Club de Bruges en tête de son groupe de la Ligue des champions, il a insisté sur le fait que la longévité était la clé.

“Regardez ces clubs historiquement, ont-ils toujours eu ces résultats? Ils ne l’ont pas fait”, a ajouté l’Australien.

Le Celtic est sans victoire pour l’instant dans le groupe F





“Donc, cela signifie que plus vous restez longtemps dans cette compétition, plus vous avez d’opportunités de grandir et d’avoir un impact.

“Vous n’allez pas y aller pour la première fois et vous attendre à dominer la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde.

“A aucun moment, je ne crois, ou n’importe quel observateur objectif le croirait, que nous ayons semblé déplacés dans cette compétition.”

Jota reste absent après une blessure lors de la victoire du Celtic à St Johnstone





Le Celtic sera à nouveau privé de l’ailier influent Jota lorsqu’il accueillera Hibernian en Premiership écossaise samedi.

“Jota n’est plus disponible. Nous devons juste être un peu conservateurs avec lui et nous nous attendons à ce qu’il soit de retour à l’entraînement la semaine prochaine à un moment donné”, a déclaré Postecoglou.

“David Turnbull a reçu un petit coup à la cheville [against RB Leipzig] donc il est absent et (Stephen) Welsh a également reçu un coup à l’entraînement.”