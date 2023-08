Ange Postecoglou dit que les Spurs ont travaillé sur l’hypothèse que Harry Kane partirait depuis son arrivée

Ange Postecoglou dit qu’il travaille sur l’hypothèse que Harry Kane quitterait Tottenham Hotspur depuis son arrivée au club.

L’athlétisme a rapporté que Tottenham avait accepté une offre d’une valeur de plus de 100 millions d’euros (86,4 millions de livres sterling, 110 millions de dollars) du Bayern Munich pour Kane jeudi et que le joueur de 30 ans avait été autorisé à se rendre en Allemagne vendredi.

Postecoglou, cependant, tenait à répéter que cela n’avait été une surprise pour personne dans le nord de Londres après une longue saga de transfert au cours des derniers mois.

« Nous avons prévu cela, il est juste de le dire, depuis un moment », a déclaré l’Australien. «Il ne faut pas beaucoup de travail d’enquête pour comprendre que cela allait se produire. Cela ne change pas radicalement les choses de mon point de vue.

« Sa position parmi nos supporters parle d’elle-même. Il est assez évident que Harry Kane sera toujours l’un des grands de ce club de football.

ALLER PLUS LOIN Le mouvement de Kane du « gros pantalon » du Bayern semble changer la donne

Postegoclou a déclaré qu’une grande partie des affaires de Tottenham jusqu’à présent avec le départ de Kane à l’esprit, mais il n’avait pas donné à Daniel Levy une liste de remplaçants potentiels similaires.

« Ce n’est pas ma femme qui me tend une liste de courses et me demande d’apporter du pain, des œufs et du lait pour les enfants.

« Nous savions que cela arrivait. Cela ne change pas radicalement les choses. Ce n’est pas parce que Harry est parti. Cela a toujours été le plan.

Postecoglou a déclaré que lui et Kane avaient eu une conversation le premier jour où ils avaient travaillé ensemble, ce qui, selon le manager des Spurs, indiquait clairement que le départ de son n ° 9 était le résultat le plus probable. Cependant, il a dit qu’il n’avait pas essayé de convaincre Kane de rester.

« Si vous êtes impliqué dans le football depuis aussi longtemps que moi, vous savez que si les clubs négocient, vous savez que le joueur veut y aller.

«Il était franc et honnête, et j’étais pareil. Vous obtenez l’indication que si les clubs étaient d’accord, il voudrait y aller. Il n’y a rien en cours de route qui m’a fait sentir qu’il y aura autre chose que ce résultat.

« Je n’en voyais pas l’intérêt (d’essayer de le convaincre de rester). Tout ce que j’allais dire n’allait pas être pertinent… Je pourrais donner cette vision grandiose, mais il aura déjà tout entendu. Mon sentiment était que nous apprendrons à nous connaître au cours du mois prochain, et c’est la meilleure façon de s’y retrouver.

« Sinon, il était content de rester. Il était très professionnel à ce sujet et je voulais lui donner le respect qu’un joueur de son niveau mérite.

(Photo : Éric Alonso/Getty Images)