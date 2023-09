Ange Postecoglou de Tottenham déclare que le football choisit d’ignorer la santé mentale et offre son soutien à Richarlison

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Ange Postecogolou, estime que l’industrie du football comprend les problèmes de santé mentale mais choisit souvent de les ignorer, puisqu’il a confirmé que le club apporterait son soutien à l’attaquant Richarlison.

L’international brésilien de 26 ans a fondu en larmes alors qu’il était en sélection après avoir été remplacé lors de la victoire 5-1 de son pays contre la Bolivie samedi.

Richarlison a admis après le match qu’il « demanderait une aide psychologique » à son retour en Angleterre pour l’aider à revenir plus fort.

« Je pense qu’avec tous les joueurs, ils reçoivent tous l’aide et l’assistance dont ils ont besoin ici », a déclaré Postecogolou avant la rencontre des Spurs en Premier League contre Sheffield United.

« Cela ne se produit pas toujours aux yeux du public, car la majeure partie est réalisée en interne. Mais nous fournissons tout le soutien et tout ce dont les joueurs ont besoin. Parfois ils le recherchent, parfois nous leur proposons de l’aide. Ainsi, quels que soient les besoins de Richy (Richarlison), nous l’aiderons à atteindre l’espace qu’il souhaite.

« De notre point de vue, il l’a dit parce qu’il était très ému après le match. Et nous lui apporterons le soutien dont il a besoin. Mais nous faisons cela avec tous les joueurs et je pense que la plupart des clubs professionnels le font. Et mon rôle dans tout cela est de m’assurer que quels que soient les besoins de chaque joueur… il s’agit parfois de choses de base comme une aide pour la nutrition ou le déménagement. Quoi qu’il en soit, les services sont là et l’aide est là pour amener les joueurs là où ils le souhaitent.

« Ce que je dirai, c’est que personne n’a une vie parfaite. Parfois, nous regardons les footballeurs et ils font bien les choses et nous pensons qu’ils ont tout l’argent dont ils ont besoin et que c’est une vie parfaite. Mais cela ne vous immunise pas contre la vie elle-même, donc je suis sûr que chaque joueur dans notre vestiaire est confronté à quelque chose. Et je pense que parfois les joueurs tombent dans le piège de penser que leur vie devrait être parfaite en raison de la position dans laquelle ils se trouvent, mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la vie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que suffisamment de gens comprennent la santé mentale dans le football, Postecoglou a ajouté : « Je ne pense pas que quiconque ne la comprenne, mais je pense simplement que nous choisissons de l’ignorer. « C’est un footballeur, il a de l’argent alors de quoi a-t-il à se plaindre ? » Mais bien sûr, il le fait. Un footballeur doit aussi comprendre que la perfection n’existe pas dans la vie.

« Il y a beaucoup de gens dont nous pensons qu’ils ont tous les avantages dans la vie mais qui sont assez malheureux. Cela n’existe pas et c’est une question que la plupart des gens comprennent et insistent, mais parfois nous choisissons de l’ignorer. Non pas parce que cela donne une meilleure histoire, mais parce que cela crée un scénario plus percutant selon lequel « un footballeur fantastique a des problèmes », et bien, ils en ont tous, ils en ont tous.

Les débuts de Richarlison chez les Spurs après son transfert d’Everton l’été dernier ont été marqués par des difficultés. Il n’a réussi à trouver le chemin des filets que quatre fois en 40 matches dans le nord de Londres et assume désormais le rôle d’attaquant le plus expérimenté des Spurs, après le départ de Harry Kane pour le Bayern Munich plus tôt cet été.

(Photo : GLYN KIRK/AFP via Getty Images)