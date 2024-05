Après que Tottenham ait poussé Manchester City jusqu’au bout, produisant sa meilleure performance depuis des mois, il a semblé, pendant quelques minutes heureuses, que cela pouvait être le point de départ d’un certain optimisme chez les Spurs. Cette performance pragmatique et innovante pourrait même éclairer la deuxième saison d’Ange Postecoglou au club.

Mais lorsque Postecoglou est entré dans sa conférence de presse peu après le coup de sifflet final, il a immédiatement dissipé tout espoir que cela puisse être une soirée positive pour le club.

Il s’agissait de la conférence de presse la plus explosive délivrée par un manager de Tottenham depuis qu’Antonio Conte a mis fin à son mandat avec cette tristement célèbre performance à Southampton en mars 2023. Postecoglou a été nommé deux mois plus tard pour être l’anti-Conte et même s’il n’était pas aussi volontairement destructeur. en tant qu’Italien, on pouvait presque entendre le fantôme de Conte dans les mots de Postecoglou.

Tout a commencé lorsqu’on a demandé à Postecoglou si la performance de mardi soir pouvait être la base de ce que les Spurs feraient la saison prochaine. (Vous pouvez certainement comprendre pourquoi : les Spurs ont essayé une nouvelle formation, ont travaillé dur, ont restreint City et, un autre jour, auraient pu prendre quelque chose.) Mais au lieu de cela, Postecoglou a fait taire la salle lorsqu’il a déclaré que « les dernières 48 heures ont été m’a révélé que les fondations sont assez fragiles ». C’est la chose la plus surprenante et la plus choquante que Postecoglou ait dite pendant son séjour aux Spurs.

C’est le genre de commentaire qui doit être analysé, mais Postecoglou n’irait pas plus loin en le faisant. Il a déclaré que « les dernières 48 heures m’ont révélé beaucoup de choses » et que cela signifie qu’il doit « revenir à la planche à dessin avec certaines choses ». Encore une fois, Postecoglou a été invité à clarifier et à développer exactement contre qui il était en colère et pourquoi, mais encore une fois, il ne voulait pas entrer dans trop de détails.

Lorsqu’on lui a demandé si ses frustrations étaient à l’extérieur ou à l’intérieur du club, Postecoglou a répondu qu’elles étaient « à l’extérieur, à l’intérieur, partout ». Lorsqu’on lui a demandé à nouveau d’entrer dans les détails – s’il parlait de ses joueurs – Postecoglou a de nouveau refusé de s’engager. « Je ne vais pas vous le dire parce que c’est pour moi », a-t-il lancé. « J’ai probablement mal interprété la situation quant à ce que je pense être important dans l’effort de devenir une équipe gagnante, mais ce n’est pas grave. C’est la raison pour laquelle je suis là. » (À ce moment-là, il aurait difficilement pu parler plus Conte, se maudissant de ne pas comprendre l’ampleur de la tâche pour changer la mentalité ici.)



De toute évidence, Postecoglou n’était pas satisfait du sentiment que de nombreux fans étaient détendus quant au fait que les Spurs ne gagnaient pas ce match parce qu’ils ne voulaient pas qu’Arsenal remporte le championnat. Il a clairement indiqué dans son message de lundi qu’il n’avait aucun intérêt à « se vanter » lorsqu’il y avait un match à gagner et des habitudes à inculquer. Mais ici, après une nuit où les fans des Spurs étaient plus bruyants lorsqu’ils perdaient que lorsqu’ils faisaient match nul, lorsque Postecoglou lui-même s’est laissé entraîner dans des échanges de colère avec un fan derrière l’abri, il n’a pas pu cacher ses sentiments.

« Peut-être que je suis en décalage, mais je m’en fiche. Je veux juste gagner », a déclaré Postecoglou, lorsqu’on lui a demandé si la rivalité avec Arsenal avait été un facteur. « Je veux réussir dans ce club de football. C’est pour ça que j’ai été recruté. Donc les autres personnes, ce qu’elles veulent ressentir et quelles sont leurs priorités, ne m’intéressent absolument pas. Je sais ce qui est important pour bâtir une équipe gagnante. C’est sur cela que je dois me concentrer.

Lorsqu’on lui a demandé si l’atmosphère tamisée de mardi avait affecté les joueurs de Tottenham, compte tenu du bruit du stade plus tôt cette saison, Postecoglou a répondu oui. « Bien sûr que oui », a déclaré le patron des Spurs. « Je ne peux pas dicter ce que font les gens. Ils sont autorisés à s’exprimer comme ils le souhaitent, mais oui, quand nous avons des vainqueurs tardifs dans les matchs, c’est parce que la foule nous a aidés.

Mais même dans ce cas, la frustration des fans ne peut pas suffire à expliquer les commentaires de Postecoglou. Il a dit que ses problèmes étaient à l’extérieur et à l’intérieur du club, rappelez-vous. Et il a dit qu’ils le forceraient à retourner à la planche à dessin. Les fans sont finalement hors du contrôle du manager, alors voulait-il parler d’un problème plus proche de chez lui ?

On a donc demandé à Postecoglou s’il avait un problème avec ses joueurs mais il a refusé de les critiquer en public. « À moins que je regarde un match différent, nous l’avons affronté avec la meilleure équipe du pays au cours des quatre dernières années, à moins que quelqu’un ne le voie différemment », a-t-il déclaré. « Pourquoi ne serais-je pas heureux si nous étions à la hauteur de l’équipe qui est en quelque sorte la référence ? Oui, j’étais satisfait de l’application. Bien sûr que je l’étais.

En fin de compte, Postecoglou a laissé ouverte la question de savoir qui exactement au sein du club il était mécontent. Il devait savoir qu’en ne formulant pas ses plaintes plus clairement, il déclencherait un cycle de spéculations sur ce qui l’avait exactement bouleversé. Certains peuvent se demander s’il faisait de la politique avec le conseil d’administration sur les transferts – un autre retour en arrière de Conte – mais Postecoglou a insisté sur le fait que cela n’avait « rien à voir avec les projets d’été », qui sont déjà en place.



L’interprétation généreuse des commentaires de Postecoglou est que tout cela fait partie d’une tentative visant à amener l’ensemble de ce club de football – conseil d’administration, personnel, joueurs, supporters – à faire ce saut mental vers la compétitivité et l’ambition. Il revenait sans cesse sur l’importance de devenir une « équipe gagnante » et après quelques jours dominés par les discussions sur pas en gagnant, son ego sportif aura été mis à rude épreuve. Une grande partie de cette saison a été axée sur la positivité, la philosophie et les objectifs partagés, et peut-être Postecoglou a-t-il décidé qu’il était temps de passer au méchant flic, de remplacer la carotte par le bâton.

Mais beaucoup de gens liront ceci et craindront qu’il s’agisse d’une répétition de « l’histoire de Tottenham ». De nombreux managers des Spurs ont bien commencé et ont vu leur mandat sombrer dans l’acrimonie et la frustration, exaspérés par leur incapacité à diriger ce navire là où ils le souhaitent. Postecoglou était censé être différent, remplaçant les frictions des époques José Mourinho et Conte par l’unité, la solidarité et l’optimisme.

Mais moins d’un an plus tard, il fait déjà des bruits similaires, critiquant la mentalité de ceux qui l’entourent, comme s’il espérait leur faire honte et les amener à lui ressembler davantage. C’est une décision risquée et personne qui l’a essayé auparavant n’a réussi à s’en sortir. La question est de savoir s’il s’agit d’une nouvelle phase ou juste d’un bref instant après quelques jours étranges à la fin d’une première saison fatigante.

