Ange Postecoglou : Celtic accepte verbalement des conditions personnelles avec le patron de Yokohama F. Marinos pour devenir le nouveau manager | Actualités footballistiques

Ange Postecoglou a verbalement convenu de conditions personnelles avec Celtic pour devenir leur nouveau manager.

Le club de Parkhead espère que l’Australien sera en place à temps pour son camp d’entraînement de pré-saison au Pays de Galles, qui débutera le 5 juillet.

S’il devait terminer son déménagement au Celtic, Postecoglou – qui est actuellement en charge de Yokohama F. Marinos – devrait subir 10 jours de quarantaine avant de pouvoir commencer à travailler.

















1:26



Ange Postecoglou apportera une marque de football excitante et offensive à Parkhead s’il devient le prochain manager du Celtic, déclare Mark Bosnich



Le Celtic a déjà convenu d’une indemnité pour le joueur de 55 ans avec Yokohama, bien que la partie japonaise refuse de commenter l’histoire.

En plus de finaliser les termes avec Postecoglou et Yokohama, Celtic devra également obtenir l’approbation de l’UEFA pour nommer le patron d’origine grecque car il ne détient pas la licence Pro requise.

Les finalistes de la Premiership écossaise ont demandé à l’organe directeur une exemption, connue sous le nom de «procédure de reconnaissance de compétence», et sont convaincus que les 25 années de gestion de Postecoglou verront leur demande approuvée.

Postecoglou est à la tête de Yokohama depuis février 2018 et a mené le club au titre japonais un an plus tard.

Il a également entraîné Brisbane Roar – où il a remporté le titre australien – et Melbourne Victory, tout en menant l’Australie au succès lors de la Coupe d’Asie 2015 au cours de ses quatre années à la tête de l’équipe nationale.

















0:22



Ange Postecoglou ne serait pas attiré par les spéculations le liant au poste vacant de direction celtique lors d’une conférence de presse de Yokohama F. Marinos, déclarant qu’il se concentre uniquement sur le côté japonais



Les joueurs du Celtic devraient retourner sur leur terrain d’entraînement de Lennoxtown le 17 juin, avant de se diriger vers leur camp d’entraînement de neuf jours au Pays de Galles.

Le voyage au Pays de Galles comprendra trois matches amicaux à huis clos contre Sheffield Wednesday, Charlton et Bristol City.

Les éliminatoires du Celtic pour la Ligue des champions – ils entreront dans la compétition au deuxième tour de qualification – devraient commencer dans la semaine du 19 juillet.