Ange Postecoglou : À quoi doit faire face le nouveau patron du Celtic au milieu d’une énorme reconstruction à Parkhead ? | Actualités footballistiques

Avec l’arrivée tant attendue du remplaçant de Neil Lennon enfin confirmée, le Celtic peut passer à autre chose de sa saison de mécontentement.

La nomination d’Ange Postecoglou est sortie du champ gauche, mais est devenue une nécessité après la rupture de longues discussions avec l’ancien patron de Bournemouth, Eddie Howe.

Howe semblait être un shoo-in, mais Celtic a rapidement tourné son attention vers l’ancien entraîneur-chef australien de 55 ans, qui sera immédiatement à l’honneur alors qu’il tente de reconstruire une équipe brisée, de négocier les éliminatoires de la Ligue des champions et d’établir un pied dans le football écossais, tout en essayant de s’installer à Glasgow.

La pression est forte pour jeter les bases d’un succès immédiat – mais que faut-il faire dans les semaines à venir pour rétablir la position du Celtic au sommet ?

Gérer l’examen minutieux d’être le patron des Celtic

Glasgow est l’autocuiseur de football ultime, comme aucune autre ville du Royaume-Uni en ce qui concerne l’accent mis sur ses stars du football. Il est peu probable que Postecoglou bénéficie d’une grande bonne volonté de la part d’un soutien qui a été en proie au mécontentement pendant une grande partie de l’année écoulée.

La saison dernière a été une période difficile pour tous les fans de football, exclus des terrains par la pandémie et privés de leur droit d’exprimer leurs émotions, mais la disparition de Celtic sur le terrain, bien qu’à l’intérieur de stades vides, a incité certains de leurs « supporteurs » à faire les gros titres de leur propre.

Les scènes de violence choquantes de novembre dernier à l'extérieur de Celtic Park après une défaite contre le comté de Ross ont mis à nu les divisions entre une minorité vocale de la base de fans de Celtic et la hiérarchie du club. Alors que certains ont protesté en personne – enfreignant parfois les protocoles Covid-19 dans le processus – Lennon, le directeur général sortant Peter Lawwell et l'actionnaire majoritaire Dermot Desmond ont fait l'objet de critiques au vitriol, en particulier sur les plateformes de médias sociaux l'année dernière.

















0:35



Les fans du Celtic ont protesté contre Neil Lennon et le conseil d’administration après la sortie du club de la Coupe de la Ligue vers le comté de Ross à Parkhead



La probabilité initiale de l’arrivée de Howe, ainsi que son palmarès à Bournemouth, semblaient dynamiser les fans avides d’un nouveau départ, mais c’est maintenant Postecoglou qui doit avoir un impact rapide.

En fin de compte, seuls des résultats positifs suffiront. Si les Rangers s’élancent dans la ligue à l’automne, ou si le Celtic échoue à nouveau en Europe, la colère des masses l’enveloppera rapidement.

Remaniement du département football

Dans une perspective plus large, c’est le moment opportun pour le Celtic de se réinitialiser. L’obsession d’atteindre le légendaire point de repère du 10 d’affilée a freiné le club ces dernières années; après une saison pas comme les autres, l’arrivée de Postecoglou, couplée à des changements plus élevés, permet au Celtic de faire le point puis d’avancer avec une vision plus saine, moins œillère.

Le directeur général entrant, Dominic McKay, a rejoint le Celtic très tôt pour aider à la reconstruction massive sur plusieurs fronts. Après avoir abandonné le titre de champion avec douceur, de nombreuses personnalités clés d’une décennie glorieuse pour le Celtic partent – ou sont déjà parties.



McKay a déjà rejoint Celtic et prend ses fonctions de PDG le 1er juillet



La décision de McKay de rejoindre le club près de trois mois plus tôt a souligné le désir du Celtic de remettre de l’ordre dans sa maison le plus tôt possible. Initialement, il ne devait arriver qu’au début du mois de juillet, peu de temps avant le début de la nouvelle saison du Celtic avec les éliminatoires de la Ligue des champions, qui sont devenus plus hasardeux d’année en année. Pourtant, il est impliqué depuis la mi-avril dans le processus de décision autour du poste de direction, tout en rencontrant des groupes de supporters et en appréhendant les complexités de la gestion d’un club de football.

La refonte complète de tout le département football de Celtic commence maintenant à se cristalliser. La sortie de Neil Lennon en février a été suivie de celle du chef des opérations football Nick Hammond en mars, l’homme responsable d’une grande partie du recrutement au cours des deux dernières saisons.



Nick Hammond (au centre) et Neil Lennon (à droite) ont quitté le Celtic avec Peter Lawwell en partance fin juin



Le poste de directeur sportif semble encore susceptible d’être créé, un rôle proche de celui occupé par Ross Wilson chez Rangers. Le directeur technique de Bournemouth, Richard Hughes, a été pressenti pour un rôle aux côtés de Howe, mais le conseil d’administration de Celtic a toujours eu l’intention de nommer sa propre figure de proue, c’est pourquoi l’ancien responsable des partenariats de football de Manchester City, Fergal Harkin, était auparavant lié à ce rôle.

Le manque d’expérience européenne de Postecoglu sera une préoccupation pour les fans du Celtic, et à ce stade, on ne sait pas qui se chargera du recrutement, mais la configuration de l’entraînement nécessite également de la clarté.

Postecoglu pourrait choisir d’hériter de John Kennedy de l’ancienne équipe d’entraîneurs, tandis que l’ancien défenseur des Rangers Kevin Muscat avait brièvement été lié à un retour au football écossais en tant qu’entraîneur adjoint. Quiconque est aligné pour soutenir le nouveau patron a sûrement besoin d’une certaine connaissance du jeu écossais, et le récent bilan décidément mitigé de Celtic sur le marché des transferts doit s’améliorer pour donner à Postecoglou une chance de succès.

Une refonte radicale de l'équipe

















0:33



L’ancien milieu de terrain Paul Lambert espère que Postecoglou ramènera le Celtic au sommet de la Premiership, mais prévient qu’il devra frapper le sol en courant



Alors que Jeremie Frimpong a été acheté pour seulement 300 000 £ à Man City, puis vendu à Bayer Leverkusen pour plus de 10 millions de livres sterling, des arrivées plus chères telles que Patryk Klimala et Albian Ajeti ont déçu. La capacité à repérer les ligues inférieures en Angleterre et sur les marchés étrangers à la recherche de bonnes affaires non découvertes, une politique autrefois fructueuse, fait face à son plus grand test à ce jour.

L’équipe du Celtic a cruellement besoin d’une injection de capital et de personnel frais, certains se dirigeant déjà vers la porte et d’autres clairement désireux de partir. Le départ de Scott Brown à Aberdeen en tant que joueur-entraîneur laisse un énorme vide de leadership qui ne sera probablement jamais comblé. Malgré toutes ses années de progression et son déclin progressif, l’influence de Brown dans le vestiaire celtique et sur le terrain était incommensurable.

















0:32



Postecoglou a de bons antécédents en gestion mais devra s’adapter rapidement aux attentes autour du Celtic, déclare l’ancien défenseur Gary Caldwell



Frimpong et Olivier Ntcham sont partis dans la fenêtre de janvier (bien que Ntcham soit de retour cet été), tandis qu’Odsonne Edouard et Kristoffer Ajer pourraient être les prochains à partir dans les semaines à venir, si le prix est juste pour encaisser. Edouard est intéressant Leicester, où il retrouverait Brendan Rodgers, tandis que le Bayer Leverkusen est le dernier club à chasser l’Ajer.

Le contrat de Ryan Christie expire sans aucun signe qu’il le prolongera, et Callum McGregor est presque au sommet de ses pouvoirs avec des prétendants en Angleterre. Si les deux jouent bien pour l’Écosse à l’Euro, ils seront demandés. Loin d’une transition progressive, l’équipe qui a remporté un triplé « invincible » pour Rodgers en 2016-2017 pourrait bientôt être complètement démantelée.

Le Celtic a trois gardiens qui n’ont pas réussi à briller, dont un – Vasilis Barkas – qui menace d’être un flop coûteux. La défense, suspecte toute la saison, nécessite une reconstruction totale. Ajer a hâte de passer à autre chose, Christopher Jullien se remet d’une blessure grave et trois prêteurs (Shane Duffy, Diego Laxalt et Jonjoe Kenny) sont partis. Greg Taylor pourrait être la réponse à long terme à l’arrière gauche, mais au moins quatre ajouts sont nécessaires pour établir une certaine stabilité.

Les options sont plus fortes au centre du milieu de terrain, où Ismaila Soro et David Turnbull ont formé un jeune battement de cœur positif pour l’avenir. L’avenir de McGregor est incertain : s’il reste et hérite du poste de capitaine de Brown, il pourrait diriger le Celtic pour le reste de sa carrière, mais le sentiment persiste qu’il est prêt à se tester à un niveau supérieur.

Nir Bitton et Tom Rogic semblent tous deux prêts pour un nouveau départ ailleurs, tandis que des renforts sont nécessaires dans les vastes zones ; Le prêteur Mohamed Elyounoussi pourrait ne pas revenir, Mikey Johnston n’a pas encore fait de percée majeure et James Forrest ne s’est remis que récemment d’une blessure grave.

En attaque, Klimala est parti pour la MLS tandis qu'Ajeti doit prouver rapidement qu'il peut être un remplaçant fiable pour Edouard – ou être déplacé à perte. Et qu'en est-il de Leigh Griffiths ? Buteur constant lorsqu'il est pointu, il n'a pas pu atteindre sa pleine forme depuis le début de la pandémie, et le Celtic n'a pas encore confirmé s'il active l'option sur son contrat.

















0:37



Charlie Mulgrew pense que c’est une « évidence » que son ancien club Celtic devrait offrir un nouveau contrat à l’attaquant Leigh Griffiths



Se recentrer sur l’Europe

La fixation du Celtic sur la réalisation de « 10 de suite » a été au détriment des ambitions européennes du club. En 13 saisons sous Martin O’Neill, Gordon Strachan et lors du premier passage de Lennon en tant que manager, le Celtic a atteint les phases de groupes de la Ligue des champions à huit reprises – et trois fois, ils ont atteint les huitièmes de finale. Depuis 2014, ils ne se sont mélangés à l’élite européenne qu’à deux reprises – sous Rodgers – et n’ont pas réussi à se qualifier les deux fois.

La régression en Europe était peut-être inévitable en raison de l’élargissement du fossé financier entre le Celtic et les meilleurs clubs européens ; les jours où Barcelone et Manchester United ont été renversés en phase de groupes sont désormais relégués à l’histoire. Cela n’excuse pas le Celtic de ne pas battre les équipes avec des budgets plus petits ; Malmö, Maribor, AEK Athènes, Cluj et Ferencvaros ont tous remporté le scalp des champions écossais lors des qualifications ces derniers temps.

Image:

Ferencvaros a été l’un des clubs à étourdir le Celtic lors des éliminatoires de la Ligue des champions



La réputation de Celtic Park en tant que forteresse européenne n’est plus qu’un lointain souvenir. Le club a subi quelques défaites embarrassantes à domicile, le nadir étant un renversement de 4-1 contre le Sparta Prague en Ligue Europa cette saison. Bien qu’il y ait eu des résultats européens mémorables, comme le doublé 2019 contre la Lazio, il s’agit d’une baisse constante. L’incapacité du Celtic à investir dans l’équipe au bon moment pour permettre la participation à la phase de groupes de la Ligue des champions est devenue un défaut récurrent.

Encore plus exaspérant est le record impressionnant de compétition continentale établi à travers la ville par Steven Gerrard. En trois saisons de compétition en Ligue Europa, les Rangers ont remporté ou fait match nul chacun de leurs matches de qualification et n'ont perdu que six matchs européens au total, se qualifiant pour les huitièmes de finale de chacune des deux dernières saisons. Postecoglou n'a jamais réussi en Europe – mais ses premiers matchs compétitifs en tant que manager du Celtic seront des qualifications européennes cruciales, où le chemin des « non-Champions » est particulièrement exigeant.

















1:13



L’ancien propriétaire des Rangers, Dave King, a révélé à Sky Sports News qu’il souhaitait que le Celtic s’améliore et défie l’équipe d’Ibrox, car cela aidera le coefficient de l’Écosse en Europe



Le coefficient de l’Écosse a grimpé en flèche depuis l’arrivée de Gerrard, à tel point que pour la première fois en plus d’une décennie, les deux premiers de la Premiership écossaise participeront tous les deux aux éliminatoires de la Ligue des champions la saison prochaine. Pourtant, le plus gros prix de tous les attend – les champions d’Écosse en 2021-2022 sont presque certains de se qualifier directement pour les phases de groupes et d’hériter d’un jackpot financier.

Le Celtic a la chance d’avoir cette opportunité devant eux, ironiquement créée par les améliorations des Rangers, mais avec l’équipe de Gerrard maintenant à pleine vitesse, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour le nouvel homme qui arrive.