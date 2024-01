« Ange ou antéchrist » : la Russie aux prises avec l’héritage de Lénine 100 ans après sa mort | Vladimir Lénine

SLe centenaire d’aujourd’hui de la mort de Vladimir Lénine, l’un des dirigeants les plus influents du 20e siècle, ne sera en grande partie pas célébré ce week-end dans son pays natal, la Russie, où le leader révolutionnaire est accusé d’avoir posé une « bombe à retardement » sous la Russie et l’Ukraine qui a explosé au cours de la dernière décennie.

Il n’y aura pas de défilés ni de discours émouvants sur la Place Rouge. La raison évidente est que l’un des critiques les plus virulents de Lénine est Vladimir Poutine, qui semble bien plus épris de l’empire que les révolutionnaires de Lénine ont renversé.

Souvent décrit dans la culture soviétique officielle comme une figure de grand-père et de soutien qui a inauguré la révolution de 1917, l’héritage de Lénine est repeint dans des teintes plus sombres, malgré certains appels pour que la question soit réglée, à la fois rhétoriquement et physiquement.

“À mon avis, le 100e anniversaire de la mort de Lénine crée l’occasion d’essayer de s’éloigner des interminables querelles passionnées et dénuées de sens autour du dilemme : est-il un ange venu du ciel ou un monstrueux antichrist, l’incarnation du mal mondial absolu ?” a déclaré Vladimir Lukin, un sénateur russe qui était auparavant commissaire aux droits de l’homme. Mais il a ajouté : « La question de savoir si elle sera utilisée est une autre question. »

Poutine semble incapable de faire ni l’un ni l’autre. Il ne peut s’empêcher de parler de Lénine et n’est pas non plus prêt à enterrer son corps, embaumé dans son mausolée de la Place Rouge (le coût de la conservation du cadavre cireux s’élevait à 140 000 £ par an en 2016). Un tiers des Russes estiment que le corps de Lénine devrait être inhumé le plus rapidement possible, selon une nouvelle enquête réalisée par l’institut d’enquête VTsIOM, mais la question est considérée comme si incendiaire que Lénine reste exposé au public, peut-être pendant encore un siècle. viens.

«Je pense que nous devons être très prudents ici, afin de ne prendre aucune mesure qui diviserait notre société. Nous devons l’unir », a déclaré Poutine aux militants pro-Kremlin en 2016 sur l’opportunité d’enterrer Lénine. Les rumeurs projetant de retirer son corps en 2024 ont été abandonnées.

Vladimir Lénine, avec un numéro du journal Pravda, qu’il a fondé et édité avec Joseph Staline. Photographie : Hulton Deutsch/Corbis/Getty Images

Autrefois figure de proue des mouvements révolutionnaires internationaux, l’influence de Lénine a diminué au cours du siècle qui a suivi sa mort, à mesure que son rôle dans la création des conditions propices à la brutale dictature communiste issue de la révolution russe de 1917 est devenu de plus en plus grave.

“Je suis encore indécis quant à l’héritage de Lénine et à son héritage dans le sens de ce qu’il signifie aujourd’hui”, a déclaré Christopher Read, professeur d’histoire à l’Université de Warwick, qui a écrit une biographie de Lénine ainsi que le nouveau Lénine est vivant ?, une revue de sa vie et de ses idées. D’un côté, dit-il, les partis communistes chinois et autres partis communistes au pouvoir font encore remonter leur héritage au léninisme. “Mais l’idée selon laquelle il existerait une boîte à outils léniniste à laquelle les radicaux pourraient recourir est probablement inapplicable de nos jours”, a-t-il ajouté.

Son attrait international en Occident fut le plus fort juste après la révolution jusqu’aux événements de 1956, lorsque la brutalité de son successeur, Joseph Staline, fut dénoncée par le chef du parti communiste soviétique de l’époque, Nikita Khrouchtchev.

« Ce qui a attiré les gens vers le léninisme, c’est essentiellement son anti-impérialisme – l’Union soviétique, pour le meilleur ou pour le pire, était le point de départ le plus solide pour tout mouvement anti-impérialiste à cette époque », a déclaré Read. “C’est pourquoi tant d’intellectuels ont pensé, certainement à tort, que la Russie de Staline dans les années 1930 était la grande nouvelle civilisation.”

L’influence de Lénine sur la politique moderne est peut-être plus vivement ressentie en Chine, où sa vision d’un État-parti dirigé par une avant-garde idéologique est devenue une réalité politique. Xi Jinping, chef du Parti communiste chinois, a étudié la théorie marxiste et l’éducation idéologique à l’Université Tsinghua à la fin des années 1990, alors qu’il était haut fonctionnaire dans la province du Fujian. Lorsqu’il a pris le pouvoir en 2012, il a rapidement prononcé un discours devant les responsables du parti dans lequel il les a appelés à « mettre en pratique les valeurs socialistes fondamentales », notamment le marxisme-léninisme.

Ce n’est pas le cas en Russie, où Lénine a été vivement dénoncé et qualifié de méchant par Poutine. Dans des discours remontant à 2016, Poutine a reproché à Lénine d’avoir apaisé les nationalistes et d’avoir creusé des failles dans le système soviétique, créant ainsi des républiques nationales qui auraient plus tard le droit de se séparer de l’Union soviétique. “Qu’est-ce que c’était sinon une bombe à retardement ?” Il a demandé.

La reconnaissance par Lénine du fait que les Ukrainiens et les Russes devraient vivre dans des États différents, ainsi que son insistance pour que la région industrielle du Donbass reste dans la république ukrainienne, ont contribué à ramener l’Ukraine dans le giron après avoir déclaré son indépendance en 1918, a noté Serhii Plokhy, professeur d’histoire. à l’Université Harvard. “Mais le prix qu’il a payé pour cela semble excessif aux yeux des faiseurs d’opinion russes d’aujourd’hui.”

Quoi qu’en pense Poutine, les militants du Parti communiste en Russie continuent de rendre hommage à Vladimir Lénine. Photographie : Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

En Ukraine, les innombrables places et statues portant le nom de Lénine avant 2014 étaient considérées comme une relique du colonialisme russe, et le pays a lancé en 2015 une vaste campagne de décommunisation, démolissant des milliers de monuments et renommant des dizaines de milliers de rues et de places, et parfois des villes et des villages entiers.

Les statues omniprésentes de Lénine étaient une cible particulière : plus de 1 300 ont été retirées en 2016. Lorsque la foule dans la ville de Kharkiv a réussi à démolir une statue de Lénine, la plus haute du monde avec ses 8,5 mètres, le gouvernement régional a été contraint d’antidater un ordre pour son retrait après avoir cru que la foule ne pouvait pas renverser la statue. Il leur a été prouvé qu’ils avaient tort.

Poutine, annonçant la décision la plus importante de sa présidence, le déclenchement d’une guerre à grande échelle en Ukraine, a mentionné Lénine à 11 reprises, l’accusant avec colère d’apaiser les nationalistes et d’avoir créé « l’Ukraine de Vladimir Lénine », qui comprend les terres que la Russie possède désormais. occupé à l’est et au sud.

« Vous voulez la décommunisation ? Poutine a déclaré avec colère dans un discours quelques jours seulement avant de lancer l’invasion. « Très bien, cela nous convient très bien. Mais pourquoi s’arrêter à mi-chemin ? Nous sommes prêts à montrer ce que signifierait une véritable décommunisation pour l’Ukraine.»

Pourtant, même chez certains conservateurs pro-Kremlin combattant en Ukraine, il existe une nostalgie de Lénine en tant que personnage historique puissant.

« Le centenaire de la disparition de Lénine est étouffé parce qu’il reste extrêmement pertinent, parce que Lénine est ici, Lénine est vivant, Lénine est à l’avant-garde d’une nouvelle reconstruction mondiale », a écrit Zakhar Prilepine, écrivain pro-Kremlin et leader paramilitaire. “Tout Russe réfléchi est fier que nous ayons Lénine, que nous ayons Lénine.”