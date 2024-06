Une star de Tottenham saluée par Ange Postecoglou serait en contact pour quitter le club du nord de Londres cet été, selon des informations.

Rumeurs de transfert à Tottenham



Tottenham a connu une saison mitigée en Premier League 2023/24. Ils ont commencé la campagne avec une série de 10 matchs sans défaite et on a même parlé très tôt d’un potentiel défi pour le titre. Cependant, un mélange de problèmes de blessures et de mauvaise forme a finalement permis aux Lilywhites de décrocher la 5e place et une place en Ligue Europa la saison prochaine.

En rapport Tottenham prépare une offre de contrat pour une star unique de 100 millions de livres sterling comparée à Kane Les Spurs sont prêts à négocier les conditions.

Maintenant, après une solide première saison en pirogue, Postecoglou doit tourner son attention vers la fenêtre de transfert estivale qui sera bientôt ouverte alors qu’il tente de s’appuyer sur la 5e place de la saison dernière. Bien qu’ils ne disposent pas de football en Ligue des champions, les Londoniens ont déjà été associés à de grands noms.

On pense que Tottenham prépare un accord de conditions personnelles pour Ivan Toney de Brentford, tandis que le tueur à gages de Séville, Youssef En-Nesyri, est également apparu comme une cible potentiellement sérieuse pour les Spurs. Il existe également des liens avec Eberechi Eze, rapportant la semaine dernière que les Spurs devraient entamer des discussions avec Crystal Palace dans les deux prochaines semaines concernant la signature potentielle de l’Anglais.

Cependant, malgré tous les entrants potentiels, un certain nombre de noms devraient quitter le nord de Londres au cours des prochains mois. C’était signalé en mai, 11 joueurs des Spurs pourraient être vendus cet été et maintenant, une mise à jour sur l’un de ces noms a été fournie. Le joueur en question est Giovani Lo Celso, qui a été en marge de l’équipe des Spurs pendant une grande partie de la campagne 2023/24.

Giovani Lo Celso 2023/24 Premier League Statistiques Les apparences 22 Minutes jouées 492 Objectifs 2 Aides 2

Postecoglou a été interrogé sur le manque de minutes de l’Argentin en avril et avait ceci à dire : « Ecoute, c’est un joueur fantastique, mais avec toutes ces choses, il faut garder la perspective que nous sommes dans un grand club, nous allons avoir une grande équipe et si ce n’est pas Gio, ce sera quelqu’un. d’autres qui joueront ce rôle l’année prochaine.

Le patron a continué: « S’ils veulent plus de temps de jeu, il y a d’autres clubs où ils peuvent le faire et je regarde la contribution. Avec quelqu’un comme Gio, comme je l’ai dit, il a contribué à nous cette année et c’est la chose la plus importante pour moi « .

Maintenant, des rapports en Espagne [via Sport Witness] affirment que le Real Betis, qui a vendu Lo Celso à Tottenham en 2019, est resté en contact constant avec le joueur de 28 ans depuis son départ du club et cherche désormais à le démissionner. Cependant, l’équipe espagnole pourrait avoir du mal à s’offrir Lo Celso, qui gagne actuellement 70 000 £ par semaine dans la capitale anglaise.

En conséquence, il est entendu que le Betis devra réduire sa masse salariale pour assurer le retour de Lo Celso. Pour ce faire, ils prévoient de vendre quelques-uns de leurs salariés les plus riches, notamment Nabil Fekir, Willian Jose et William Carvalho, tous désignés comme actifs potentiellement vendables.

Aucun frais de transfert n’est mentionné dans le rapport mais comme vient de le il lui reste un an de contrat et n’est pas un titulaire régulier sous Postecoglou, le chiffre requis pour que Tottenham accepte une vente ne sera probablement pas trop élevé.