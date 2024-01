Angara, et non Padilla, présidera lorsque le Sénat s’attaquera au Cha-cha

MANILLE, Philippines — Le sénateur Juan Edgardo Angara a confirmé mardi qu’il dirigerait une sous-commission sénatoriale chargée d’examiner la résolution proposée par la chambre modifiant des dispositions économiques spécifiques de la Constitution.

Il assume le rôle du sénateur Robinhood Padilla, le défenseur persistant du changement de la Charte (Cha-cha) au Sénat. Il a également fait pression pour des mandats plus longs pour le président et d’autres élus.

Angara a déclaré que la plupart des sénateurs étaient d’accord sur le fait qu’un avocat comme lui devrait diriger les débats puisque la question qui sera abordée dans le cadre de la résolution des deux chambres (RBH) n° 6 concerne la révision de la loi fondamentale du pays.

Le président du Sénat, Juan Miguel Zubiri, a déposé lundi la résolution, co-écrite par Angara et le président pro tempore du Sénat, Loren Legarda.

La proposition de Padilla

Cependant, selon Angara, la sous-commission devrait encore obtenir le soutien de Padilla, qui préside la commission sénatoriale chargée des amendements constitutionnels et de la révision du code.

« Le rapport de la sous-commission devra être approuvé par [Padilla] en tant que président du comité », a déclaré Angara.

Il a déclaré que la sous-commission, dès sa formation, rencontrerait Padilla pour discuter de la résolution des deux chambres n°5 – la mesure proposée par Padilla pour prolonger la durée du mandat des élus.

Angara a toutefois soutenu que la pression du Sénat en faveur d’une modification de la Charte se limiterait à trois dispositions constitutionnelles.

Il s’agit de la section 11 de l’article XII (Économie nationale et patrimoine), qui exige que les services publics soient détenus à 60 pour cent par des Philippins ; la section 4 (2) de l’article XIV (Éducation), qui exige que les établissements d’enseignement soient détenus à 60 pour cent par des Philippins ; et l’article 11 (2) de l’article XVI (Dispositions générales), qui exige que toute entreprise du secteur de la publicité soit détenue à 70 pour cent par des Philippins.

Dans une interview à la radio, Angara a déclaré : « Nous devrons parler de sa proposition (de Padilla) [on political reforms] car la plupart de nos collègues de la majorité sont uniquement favorables à une modification des dispositions économiques.»

Il a ajouté que « les questions relatives au système de gouvernement ou à la prolongation du mandat » ne sont pas sur la table.

Initialement opposé

Padilla, toujours à l’étranger, a publié une déclaration exprimant son soutien au RBH 6, affirmant que le cha-cha dirigé par le Sénat est « une bonne nouvelle pour la nation ».

“Notre économie sera revitalisée, et cela entraînera des progrès dans la vie des Philippins”, a déclaré l’ancienne star de cinéma d’action.

Padilla a déclaré que son comité avait rédigé un rapport au début de l’année dernière à la suite de consultations avec différents secteurs du pays.

Il a déclaré que le rapport recommandait des amendements à sept dispositions économiques de la Constitution, dont les trois qui font désormais l’objet du RBH 6.

Il a toutefois affirmé qu’aucun des sénateurs n’avait alors soutenu les recommandations, même celles visant à assouplir les restrictions sur la propriété étrangère dans les entreprises.

Zubiri a déclaré lundi que lui aussi était opposé au changement de la Charte en général.

Mais il a demandé une audience au président Marcos le 9 janvier, alors que la controverse sur la campagne d’initiative populaire visant à amender la Constitution devenait « trop source de division ».

Cette campagne « aurait pu conduire à une crise constitutionnelle, déstabilisant notre bicamérisme et bouleversant le système de freins et contrepoids », a déclaré le leader du Sénat.

Les juristes définissent une crise constitutionnelle comme un effondrement des institutions établies par une constitution donnée en raison d’un conflit politique majeur.

Zubiri a souligné que « dans tout conflit, ce sont toujours les gens qui souffrent le plus ».

Il a déclaré que le président lui-même « avait demandé au Sénat de prendre les devants » dans la modification de la Charte.

‘Arrêtez déjà’

Cette fois, les sénateurs ont exprimé leur soutien au changement de la Charte, mais dans le cadre du RBH 6.

« La Cour suprême a invalidé l’accord d’exploration conjointe que les Philippines avaient conclu avec le Vietnam et la Chine. [So] pour moi, nous avons besoin d’investissements étrangers pour explorer, exploiter, développer et extraire nos ressources naturelles dans la mer des Philippines occidentales », a déclaré le sénateur Francis Tolentino lors d’un point de presse mardi.

Le sénateur Sherwin Gatchalian a déclaré : « J’ai pris position depuis très longtemps en faveur des discussions sur la modification de certaines dispositions de la Constitution qui nous amèneraient à réaliser pleinement le potentiel économique du pays. »

« L’IP devrait déjà s’arrêter », a-t-il également déclaré, faisant référence à la campagne emblématique de la campagne Initiative populaire. Mais la sénatrice Imee Marcos a déclaré qu’elle était toujours sceptique quant au RBH 6.

“Après la manière très subreptice et douteuse avec laquelle cette initiative populaire a été lancée, elle ne suscite aucune confiance, du moins de ma part, quant à la limitation aux trois seules dispositions”, a déclaré la sœur aînée du président.

Emplacement à Davos

Le président Martin Romualdez a exprimé son soutien au RBH 6 après sa rencontre avec Zubiri deux jours après que le leader du Sénat a rencontré Marcos.

À Davos, en Suisse, où il dirigeait la délégation philippine au Forum économique mondial, Romualdez a lancé un autre argument en faveur d’un changement de la Charte, cette fois avec la collaboration du Sénat, affirmant que cela montrait que le pays deviendrait bientôt plus « favorable aux investisseurs ».

« Nous répéterons le message selon lequel les Philippines sont ouvertes aux affaires, nous sommes forts et unis », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le leader de la majorité parlementaire, Manuel José Dalipe, a déclaré dans un communiqué : « Dans un développement extraordinaire pour notre nation, le Sénat a enfin vu la lumière, embrassant la croyance de longue date de la Chambre dans la nécessité d’amendements constitutionnels. »



« Nous sommes encouragés par la reconnaissance par le Sénat de la position de la Chambre et nous sommes impatients de collaborer étroitement pour garantir l’adoption et la mise en œuvre efficaces de ces amendements constitutionnels », a-t-il ajouté.

—AVEC LES RAPPORTS DE JEANNETTE I. ANDRADE, KRIXIA SUBINGSUBING ET INQUIRER RESEARCH