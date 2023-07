Lust Stories 2 a réussi à capter l’attention de tous. L’anthologie a quatre films de quatre réalisateurs présentant différentes formes de luxure et d’amour a reçu des critiques positives de tous les coins. Dans le film Made For Each Other de R Balki, nous voyons Angad Bedi, Mrunal Thakur et Neena Gupta jouer des rôles clés. L’histoire parle d’une grand-mère conseillant aux enfants d’assurer la compatibilité physique avant le mariage. L’idée d’un essai routier avant le mariage est au cœur de l’histoire. Nous avons contacté Angad Bedi pour en savoir plus sur Lust Stories 2. Extrait de l’interview ici.

Quelle a été votre réaction à Lust Stories 2 ?

J’ai adoré le scénario. Je pensais juste que c’était très différent de l’habituel. Vous savez, vous avez le point de vue du grand-parent, une grand-mère qui parle de ce que devrait être un couple moderne et de tout ce qu’ils devraient découvrir et vivre l’un sur l’autre. J’ai juste senti que le one-liner était vraiment attachant. C’était sympa, c’était plein d’humour, ça avait beaucoup de sensibilité, ça avait de l’amour qui menait à tout l’aspect de la luxure. J’aime toujours explorer non seulement différents genres, mais j’ai juste senti qu’il y avait ici une opportunité de romancer Mrunal non seulement en tant que personnage de Veda, mais aussi d’elle et de la comprendre. Je suis vraiment son travail et j’ai trouvé qu’elle était très bonne en tant qu’actrice. J’adore collaborer avec des acteurs de la bonne énergie. Et Balki monsieur, que puis-je dire, c’est mon deuxième projet avec lui. J’ai fini Ghoomer. Pendant que je tournais pour Ghoomer, il m’a vu au montage, pendant que tu voyais le montage il m’a proposé ce film. Il a dit que je te vois juste aussi correct qu’Arjun. Et mon Arjun en tant que personnage est très sensible, il est très doux, sa présence est là, mais en même temps, il est très altruiste en tant que personne. Il a dit que je voulais tous ces traits dans le personnage et je pense juste que vous devriez le faire. J’ai dit est-ce que vous me l’offrez? Il a dit oui, vous devriez considérer. J’ai dit Balki monsieur, si vous voulez que je sois là, dites-le. Il a dit oui, les cinq prochains jours tu es avec moi. C’est ainsi que le film s’est passé. Et c’était bien parce que je l’apprécie vraiment en tant que créateur. Sa compréhension des êtres humains en tant que personnes est immense.

Quelle a été la réaction de Neha Dhupia ?

Elle faisait partie du premier si vous vous en souvenez. Donc, vous savez, c’était bien de faire partie de la seconde. Elle a vraiment apprécié et adoré le film et elle est très heureuse de voir le film. Et pour nous, nous sommes très fiers de travailler avec de très bons cinéastes. Neha a travaillé avec Karan et j’ai travaillé avec Balki monsieur. Et j’ai juste l’impression qu’un acteur n’est aussi bon ou mauvais que son créateur. Et nous avons été très bien traités, Mrunal et moi. Très bien, très doucement, très doucement. Nous étions aussi, vous savez, dans nos propres énergies, apportant quelque chose aux personnages que monsieur Balki a laissé faire de la plus belle des manières. Donc je pense que vous savez, c’était génial. Qu’est-ce qui se passe dans l’amour, le nôtre est plus une histoire d’amour qui mène à la luxure. Ce n’est pas une histoire de luxure si vous avez vu le film. Donc, ce qui se passe, c’est que l’amour est une émotion très simple avec laquelle nous avons tous grandi. Mais jouer l’émotion simple à l’écran est une manière très complexe et compliquée. Parce que c’est aussi très facile. Mais alors cela devrait avoir l’air très naturel. Parfois, vous devez être dans une zone très différente pour l’amour. L’amour consiste à donner. Il ne s’agit pas de prendre. Donc mon personnage est aussi comme ça. Il s’agit de savoir comment vous pouvez donner. Il est la personne que les gens devraient être, quand ils voient Arjun comme un personnage, ils devraient sentir qu’il n’est pas un gars gentil en Inde. Et ce fut ma victoire morale. La raison en est que lorsqu’ils ont vu Rajveer Singh de Pink, ils ont dit qu’il n’y avait pas de gars plus gris que lui en Inde. Les gens ont aimé, donc mon travail est fait.

Que pensez-vous de Test Drive avant le mariage ?

Oui. Pourquoi pas? Il est très important d’être dans cet espace car si vous avez une compatibilité physique, vous devez le savoir au préalable. Ce n’est pas comme si la compatibilité physique de votre conjoint était mauvaise. Ce n’est pas que le conjoint soit mauvais. Je pense qu’il y a une raison pour laquelle vous devez comprendre toutes ces choses parce que si vous voulez être heureux dans votre mariage, il y aura des disputes entre hommes et femmes. Il y aura des combats, il y aura des désaccords, il y aura de l’amour. Mais si vous avez une bonne compatibilité physique, toutes les qualités négatives comme les disputes, les combats, etc. seront cachées. Mais si vous n’avez pas de compatibilité physique, la relation sera très froide.