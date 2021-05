Angad Bedi souhaite sa femme Neha Dhupia pour son troisième anniversaire de mariage et partage des photos de retour du mariage! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le mariage des acteurs de Bollywood Neha Dhupia et Angad Bedi a été une douce surprise pour tout le monde. Alors que le couple célèbre aujourd’hui son troisième anniversaire, c’est-à-dire le 10 mai 2021, Angad a pris son compte Instagram et a souhaité à sa femme bien-aimée pour leur journée spéciale.

L’acteur de ‘Pink’ a partagé de belles photos de leur mariage et les a légendées, «Ce n’est pas le bon moment pour une célébration. Mais depuis que nous avons accompli 3 ans aujourd’hui en tant qu’homme et femme .. Et pourtant nous sommes isolés dans deux villes différentes éloignées l’une de l’autre. L’espoir de vous voir moi et vous un jour très bientôt me fait sourire en ces temps difficiles. Heureux 3 mon amour .. il y a trop de godwilling @nehadhupia # 10thmay »

Le couple a toujours gardé leur relation secrète et s’est marié en 2018 dans une affaire discrète à Delhi dans un gurudwara. Le mariage a eu lieu en présence des membres de leur famille. Six mois plus tard, Neha et Angad ont accueilli leur fille, Mehr.

Le duo est souvent vu en train de partager des images molles sur leurs poignées de médias sociaux respectives.

Sur le plan du travail, Neha n’a pas joué dans de nombreux projets après son mariage car elle est principalement occupée avec sa fille Mehr. Elle a été vue pour la dernière fois dans « Helicopter Eela » aux côtés de Kajol en 2018.

En 2020, elle a de nouveau collaboré avec Kajol pour un court métrage ‘Devi’. Le film mettait également en vedette Shivani Raghuvanshi, Yashaswini Dayama et Shruti Haasan dans les rôles principaux.

Alors qu’Angad a été vu pour la dernière fois dans «Gunjan Saxena: The Kargil Girl». Le film mettait également en vedette Pankaj Tripathi et Janhvi Kapoor dans des rôles principaux et il est sorti sur Netflix en 2020.