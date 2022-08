Angad Bedi souhaite “juicy luicy” Neha Dhupia pour son anniversaire, écrit “reviens bientôt, nous devons dépenser ton argent”

Alors que l’actrice Neha Dhupia célébrait son 42e anniversaire, son mari Angad Bedi a publié aujourd’hui une photo de leurs moments amusants avec une légende originale sur les réseaux sociaux. S’adressant à Instagram, l’acteur de Tiger Zinda Hai a souhaité à sa femme un message spécial.

Il a légendé le post, “Joyeux anniversaire mon Juicy luicy. Il est temps de lâcher un peu ce luicy. Reviens bientôt, nous devons dépenser ton argent !!! Je t’aime @nehadhupia.” Sur la photo, Neha a été vue en train de faire un gros plan danse avec Angad. La fille d’anniversaire portait une robe noire avec un décolleté plongeant. Elle a accessoirisé son look avec des bijoux tendance.





Alors que son mari a été vu une chemise blanche et un pantalon. Et en arrière-plan de la photo, Maniesh Paul prenant des selfies avec Badshah et Abhishek Bachchan, Homi Adajania a été vu en train de danser. La fille dont c’est l’anniversaire, a re-partagé le post d’Angad sur ses stories Insta.

Elle a écrit : “Merci mon amour… regarde aussi ces photobombs épiques…”

Elle a tagué Maniesh Paul, Abhishek, le cinéaste Homi et Badshah. Neha et Angad se sont mariés lors d’une cérémonie privée à New Delhi en mai 2018. Le couple a eu la chance d’avoir leur première fille Mehr en novembre de la même année.

Ils ont accueilli leur deuxième enfant Guriq en octobre 2021. Côté travail, Neha a été vue pour la dernière fois dans le film Un jeudi aux côtés de Yami Gautam. Le film est sorti sur la plateforme OTT Disney + Hotstar en février de cette année. Neha Dhupia a été couronnée Femina Miss India le 4 juillet 2002. Elle est devenue un nom connu après la glorieuse victoire et est entrée dans l’industrie cinématographique.

Neha a fait ses débuts à Bollywood avec la vedette d’Ajay Devgn Qayamat: City Under Threat en 2003. Récemment, Neha a de nouveau porté la couronne alors qu’elle terminait 20 ans à remporter la couronne de Miss Inde.

