Angad Bedi révèle qu’il a épousé Neha Dhupia avec seulement Rs 3 lakhs; l’acteur doutait de sa stabilité

Neha Dhupia et Angad Bedi forment un couple parfait. Ils donnent souvent des vibrations aux couples en partageant leurs photos sur les réseaux sociaux. Le duo s’est marié lors d’une cérémonie privée en mai 2018 qui a pris tous leurs fans par surprise. C’était un mariage discret car ils se sont mariés dans des conditions difficiles. Il a l’air tout doux et brillant, mais les choses n’étaient pas faciles pour le couple lorsqu’ils se sont mariés. Dans une récente interview, Angad Bedi a révélé les difficultés auxquelles il était confronté à cette époque.

Le duo a brisé les stéréotypes et détient ensemble un grand nombre de fans. Dans une récente interview avec Pinkvilla, Angad Bedi a révélé comment il avait franchi le pas pour épouser Neha Dhupia alors qu’il n’avait rien. L’acteur a révélé qu’il n’avait pas d’argent mais seulement Rs 3 lakhs quand ils se sont mariés. Il a dit que les gens croient qu’il faut être sûr d’avoir un bon solde bancaire avant de se marier. Mais Angad n’avait rien à lui et c’était sa grande question. Il doutait de sa stabilité et de son identité, mais les parents de Neha croyaient en son potentiel. Il a rendu hommage à Neha et à ses parents pour avoir cru en lui alors qu’il n’était rien.

Il a poursuivi en parlant de son solide parcours, alors que son père est une légende du sport mais à lui tout seul, il n’était rien et n’avait que Rs 3 Lakhs. Angad est reconnaissant et fier d’être né d’une icône du sport, mais s’est demandé ce qu’il était par lui-même – financièrement, émotionnellement, mentalement ? Il s’est alors rendu compte que s’il avait Neha par sie, l’argent augmenterait de façon exponentielle. Il remercie ses parents de l’avoir accepté pour ce qu’il était alors. Malgré la situation, il était sûr que si Neha disait oui, tout se mettrait en place et c’est arrivé. Neha Dhupia et Angad Bedi sont maintenant parents de deux enfants, une petite fille Mehr et un garçon Gouriq.