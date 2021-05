Angad Bedi retrouve Neha Dhupia, sa fille Mehr après avoir été testée négative pour COVID-19, partage une vidéo émotionnelle

L’acteur Angad Bedi a été réuni dimanche avec sa femme Neha Dhupia et sa fille Mehr après avoir été testé négatif pour COVID-19. L’acteur avait été testé positif au virus plus tôt ce mois-ci et était en isolement pendant 16 jours. L’acteur a partagé une vidéo réconfortante avec Mehr sur ses réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on peut entendre Neha demander à Mehr « où est papa » et alors que le tout-petit se retourne, elle trouve Angad regardant devant elle. La petite court alors vers son père alors qu’il l’embrasse dans une douce étreinte. Parallèlement à la vidéo, l’acteur de « Pink » a également partagé un message émotionnel sur ce que l’on ressent en étant de retour avec sa famille.

« COVID-19, vous avez été très dur avec toute l’humanité. Cette période a été très éprouvante. Mais une chose qui en est ressortie a été la valeur de nos proches. Finalement testé négatif et après 16 jours d’isolement, je reçois pour voir ma charmante épouse neha et ma fille mehr qui étaient elles-mêmes confrontées à une telle incertitude. Mais nous sommes réunis maintenant .. il n’y a pas de meilleur sentiment que de rentrer à la maison .. je suis à la maison. Neha, toi et moi, faites ensemble une si belle maison @nehadhupia Waheguru Mehr kare. #SHUKAR », a écrit Angad dans son post Instagram.

Neha Dhupia a ensuite répondu à la vidéo avec un gentil message disant: «Nous vous avons manqué comme un fou… chaque jour, chaque minute, chaque seconde.»

Tahira Kashyap, l’épouse d’Ayushmann Khurrana, a écrit: «Je n’avais aucune idée d’espérer que vous allez tous bien! Tellement heureux que vous soyez de retour en famille, l’acteur Dia Mirza a commenté, «Rab Rakha», avec des émojis de cœur. Aparshakti Khurrana, Sophie Choudry et Saba Pataudi ont laissé tomber des émojis de cœur dans les commentaires.

Neha Dhupia s’est également rendue sur son Instagram pour partager une adorable photo du trio se serrant dans ses bras. «Réunis avec l’amour de papa … cette pandémie a été si dure pour nous tous de tant de façons différentes. Tout ce que je peux dire, c’est de compter vos petites bénédictions, d’avoir de la gratitude dans votre cœur et de vous accrocher à ceux que vous aimez. @angadbedi nous souhaite la bienvenue … la maison est là où le cœur est … dans vos bras @angadbedi @mehrdhupiabedi », a-t-elle écrit dans son message.

Angad et Neha se sont mariés à Delhi le 10 mai 2018 et ont récemment célébré leur troisième anniversaire de mariage. Sur le plan du travail, Dhupia sera ensuite vu dans «A Thursday» qui met également en vedette Yami Gautam et Dimple Kapadia.