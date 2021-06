Angad Bedi ne fait pas partie de ‘Inside Edge 3’, souhaite bonne chance à l’équipe de la nouvelle saison | Nouvelles de la série Web

New Delhi : Le drame de cricket populaire « Inside Edge » est sur le point de sortir sa troisième saison. Lundi, Amazon Prime Video a pris son compte Instagram officiel et a partagé l’affiche de la saison à venir.

« Plus de cricket. Plus de drame. Plus de divertissement. La saison 3, à venir. HOWZATTTTTT? #InsideEdge », lit-on dans le message.

Les acteurs Vivek Oberoi, Richa Chadha, Tanuj Virvani, Sayani Gupta, Aamir Bashir, Sapna Pabbi, Amit Sial, Akshay Oberoi et Sidhant Gupta figureront dans la troisième partie.

L’acteur Angad Bedi, qui a séduit les téléspectateurs avec son rôle d’Arvind Vashisht dans la première et la deuxième saison d' »Inside Edge », ne reviendra pas dans la série cette fois.

Partageant la nouvelle sur son Instagram, Angad a écrit: « Je ne suis pas là dans la saison 3. Mais tout le meilleur pour l’équipe. Allez le ramener à la maison. Aucun individu n’est plus grand que l’équipe. Arvind Vashisht sera toujours là en esprit.

Les fans d’Angad sont très contrariés d’apprendre qu’il ne fait pas partie de la troisième saison.

« Quoi ? Tu vas nous manquer », a commenté un internaute.

« Tu étais mon préféré. Ce serait difficile pour moi de regarder la saison à venir », a commenté un autre.

Produit par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar et créé par Karan Anshuman, ‘Inside Edge’ tourne autour du cricket et de son côté obscur, qui implique le monde des affaires, le monde du glamour et du divertissement et la politique qui l’entoure. C’est une web-série fictive.