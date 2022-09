Angad Bedi a un beau conseil pour les jeunes mariés Vicky Kaushal-Katrina Kaif, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor [Exclusive]

Angad BediJe pense qu’il est très important d’entretenir des relations avec les gens car l’homme est un animal social. Il pense que nous vivons dans une société où plus vous explorez, mieux vous vous améliorez. C’est ainsi que vous élargissez votre horizon. Personnellement, nous tenons les choses pour acquises. Sa dernière offre est La liste qui a été réalisé par Gaurav Dave et a également son Rose co-vedette Kirti Kulhari. Il estime que plus on répand le bonheur, plus on peut en obtenir, car vivre dans l’isolement peut donner l’impression d’être en cage. En parlant de relations, il a donné un beau conseil aux jeunes mariés Vicky Kaushal – Katrina Kaif, Alia Bhat et Ranbir Kapoor?

Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, l’acteur de Pink a déclaré : “J’adore le mariage hui hai ; ussei achi baat kya hoh sakti hai ? Je ne peux donner de conseil à personne sérieusement. Je ne suis pas un gars qui peut donner des conseils. Je pense juste que ils (Vicky Kaushal-Katrina Kaif, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor) ont trouvé l’amour et les partenaires qu’ils ont eus sont très beaux. Je les ai connus”.

Dans son court métrage The List, les personnages sont montrés vivant une vie robotique. Lorsqu’on a demandé à l’acteur s’il avait une routine fixe dans sa vie ou s’il compartimentait, il a répondu: “J’ai une routine fixe dans ma vie. Ma discipline m’a fait et cela m’aide à avancer d’une certaine manière. J’aime ça Je pense que l’autodiscipline est très importante. Je viens d’une formation sportive. Ma routine peut devenir très ennuyeuse. Qu’il s’agisse de s’entraîner, de se lever tôt le matin, de suivre le même régime alimentaire ou de manger les mêmes aliments ennuyeux. ce qui est bon pour moi à long terme ; je fais toutes ces choses comme un rituel. Ma routine est très sacrée pour moi. Il y a eu une certaine discipline qui a été très importante pour moi et cela m’a amené là où je suis aujourd’hui. Il restera toujours avec moi », a-t-il déclaré.

Angad Bedi dans La Liste :

Interrogé sur les personnes qui vivent une vie mécanique, il a déclaré : “Nous en sommes devenus tellement dépendants que nous sommes d’accord pour être seuls dans notre propre entreprise avec nos téléphones ou nos tablettes. Cela nous a éloignés de ce que nous ressentons en ce moment de notre famille. . La raison pour laquelle les êtres humains se séparent et se sentent moins, c’est à cause de la liberté. Nous nous sommes mis dans une boîte que nous retournons dans la même boîte”.

Parlant de travailler avec Kirti Kulhari dans The List, il a déclaré: “J’ai travaillé avec elle il y a six ans dans Pink, qui a remporté un prix national. Le film nécessitait deux acteurs capables de comprendre le film et de le faire avancer. Je pense juste que vous aviez d’avoir une certaine compréhension de ce que vous êtes et de ce que les cinéastes veulent faire. Kirti explore les opportunités”