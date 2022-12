Anfernee Simons des Portland Trail Blazers donne le ton avec 45 points, un sommet en carrière contre Utah Jazz | Nouvelles de la NBA

Les Portland Trail Blazers ont remporté une victoire de 116-111 contre les Utah Jazz grâce aux contributions offensives d’Anfernee Simons, qui “a donné le ton” avec un sommet en carrière de 45 points samedi soir.

Simons a également bloqué un potentiel à 3 points avec 4,6 secondes à jouer pour mener les Portland Trail Blazers à la victoire.

“Je voulais être agressif et donner le ton à mes coéquipiers”, a déclaré Simons. “Dès le début, faites-leur savoir que nous sommes dans ce match et que je ferai tout ce qu’il faut pour que nous le gagnions.”

Le Jazz menait 111-110 après le sauteur tordu de Kelly Olynyk et a ensuite eu une chance de l’égaler à 114, mais Simons a volé le ballon à Jordan Clarkson alors qu’il se levait pour une tentative de 3 points à angle droit.

“J’ai juste essayé de le rattraper avant qu’il ne monte. … Un jeu plutôt risqué, mais je suis content d’avoir réussi”, a déclaré Simons en riant.

Simons a marqué 23 points au premier quart – un sommet de la saison pour Simons, ainsi que pour tout joueur des Blazers dans n’importe quel quart. Simons en avait 22 au troisième quart contre Denver le 24 octobre.

À la mi-temps, Simons avait 33 points et les Blazers menaient 69-60, telle était la férocité de ses capacités offensives. Ce faisant, Simmons devient le troisième Trail Blazer de la dernière décennie à marquer 45 points, rejoignant Lillard et CJ McCollum. Mais cela ne lui suffisait pas.

“Au fond de moi, je voulais 50. Mais il y aura beaucoup d’opportunités pour cela. Tout va bien parce que nous avons remporté la victoire”, a déclaré Simons.

Heureusement, il y avait d’autres stars des Blazers qui ont également contribué.

Jerami Grant de Portland a marqué 13 de ses 33 points au quatrième quart alors que le Jazz envahissait Simons. Jusuf Nurkic a également récolté 15 points et 14 rebonds.

Jazz sur leur chemin vers la terre

Le Jazz n’a pas pu contenir Simons, ni Jerami Grant, malgré tous leurs efforts.

Ce n’était pas seulement les 45 points, mais aussi les quatre lancers francs de Grant dans les 6,4 dernières secondes – un facteur que l’entraîneur de Portland, Chauncey Billups, n’a pas tardé à mentionner lors de la conférence de presse d’après-match.

“Ant a commencé tôt et nous l’avons en quelque sorte monté, monté, monté”, a déclaré Billups, “Et puis, évidemment, Jerami y allait”.

Son équipe a pu mettre en place des modèles d’attaque, principalement grâce à Lauri Markkanen (21 ans) et Jordan Clarkson (24 ans). Mais les deux revirements qu’ils ont commis dans les 35,7 dernières secondes ont rendu leurs contributions nulles et non avenues.

“Vous devez sortir au tout début et essayer de donner le ton. Peu importe que ce soit la deuxième nuit consécutive. Ils sont sortis avec une agressivité et un physique que nous n’avions pas (n’avions )”, a déclaré l’entraîneur de l’Utah, Will Hardy.

Le Jazz cherchera à travailler sur ses faiblesses défensives contre les Golden State Warriors jeudi, tandis que les Trail Blazers verrouillent les cornes avec les Indiana Pacers dimanche soir.