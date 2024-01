Anesthésie complète non médicalement nécessaire pour la coloscopie

Santé

Certains patients atteints de coloscopie assurés par Blue Cross Blue Shield of Massachusetts ne seront éligibles qu’à une sédation modérée. Le gastroentérologue Dr Seth Kaufer s’entretient avec des personnes à l’intérieur d’un côlon gonflable géant au centre médical Geisinger Wyoming Valley. Une décision de Blue Cross Blue Shield du Massachusetts de restreindre la disponibilité de l’anesthésie générale pendant les procédures de coloscopie fait face à des réactions négatives de la part des gastro-entérologues. Mark Moran/La voix des citoyens via AP

Un récent changement de politique de l’assurance Blue Cross Blue Shield of Massachusetts (BCBSMA) introduit des règles plus strictes sur l’admissibilité à l’anesthésie générale pendant les procédures de coloscopie.

La décision se heurte à la réaction des gastro-entérologues de l’État, qui affirment que le fait de ne pas utiliser d’anesthésie générale rend la procédure plus difficile et décourage les patients de recevoir des soins préventifs.

Une coloscopie est un test de dépistage qui détecte le précancer ou le cancer du côlon, et plus tôt vous subirez cette procédure, mieux ce sera. L’American Cancer Society classe le cancer du côlon au troisième rang des formes de cancer les plus courantes et au troisième rang des plus mortelles. Les hommes et les femmes de plus de 45 ans devraient subir des tests de dépistage au moins tous les dix ans pour détecter la formation de polypes, de croissances inhabituelles ou d’autres signes de cancer dans le côlon, indique l’ACS.

Traditionnellement, cette procédure dure environ 30 minutes et est réalisée avec le patient entièrement sous anesthésie.

Désormais, depuis le 1er janvier, le BCBSMA politique 154 déclare que l’anesthésie générale n’est plus « médicalement nécessaire » pour certaines procédures de coloscopie. Les patients considérés comme des patients de classe I ou II – décrits plus en détail comme un IMC inférieur à 35, des fumeurs légers et des buveurs sociaux – ne peuvent pas recevoir de sédation profonde à moins que cela ne soit jugé cliniquement approprié.

La politique s’étend également à d’autres procédures, notamment les procédures antidouleur endoscopiques, bronchoscopiques ou interventionnelles.

Certaines autres grandes compagnies d’assurance du Massachusetts, telles que Tufts Health Plan et United HealthCare, continuent de couvrir entièrement l’anesthésie générale pour ces procédures, selon les représentants de ces sociétés.

Dans une lettre adressée au Dr Sandhya Rao, médecin-chef de la BCBSMA, diverses organisations médicales ont déclaré que la nouvelle politique ne faisait qu’ajouter des obstacles supplémentaires aux patients déjà inquiets.

« La réalité est que la politique de la BCBSMA entraînera des retards, voire l’abandon de procédures médicalement nécessaires en raison des décisions des patients », indique la lettre.

Suite à la réception de la lettre l’année dernière, la BCBSMA a reporté la mise en œuvre de la nouvelle politique, initialement prévue pour juillet 2023, au 1er janvier de cette année. Cependant, un avis de BCBSMA “Pour les anesthésiologistes et les gastro-entérologues qui s’occupent de nos membres”, annonçant le report, il a noté que “une sédation modérée est comparablement sûre et plus rentable que les soins d’anesthésie surveillés”.

“Au cours de la dernière année, nous avons rencontré des prestataires et des représentants de sociétés professionnelles pour entendre leurs préoccupations”, a déclaré le Dr Rao à Boston.com via une déclaration écrite. « Nous avons utilisé leurs commentaires pour élargir la liste des affections pour lesquelles une sédation profonde sera jugée cliniquement nécessaire. Tout membre de la Croix Bleue qui a cliniquement besoin de cette forme de sédation profonde l’obtiendra. »

Selon Rao, les patients souffrant de maladies chroniques, de conditions qui justifient des coloscopies plus fréquentes, d’une procédure antérieure ayant échoué ou d’une phobie des procédures médicales ne sont que quelques exemples de ceux qui pourraient bénéficier d’une sédation profonde.

Environ 60 % des procédures effectuées par les endoscopistes utilisent des soins d’anesthésie surveillés (MAC), selon une étude. lettre de diverses organisations d’endoscopie. La pratique de l’utilisation du MAC est devenue si courante dans le domaine que de nombreux endoscopistes récemment formés n’ont pas l’expérience nécessaire pour administrer une sédation modérée.

En mai 2023, Lauren Bleich, présidente de la Massachusetts Gastroenterology Association, a contacté les membres de l’organisation pour se ranger de leur côté contre la politique 154. Bleich a énuméré de nombreuses préoccupations, notamment la légalisation de la marijuana, qui, si elle est utilisée fréquemment, signifie davantage de sédation. est requis.

Toutefois, la principale préoccupation concerne les procédures défaillantes. Les patients peuvent arrêter la procédure en raison de la douleur ou de l’inconfort, et une sédation inadéquate peut entraîner des nausées postopératoires.

Une fois détecté, les taux de survie du cancer du côlon sont actuellement de 90 %. Mais les inégalités dans le domaine médical signifient que les Noirs américains sont les plus touchés par le cancer du côlon. Les hommes noirs ont spécifiquement un taux de mortalité de 30 % et un taux d’incidence de près de 64 %, selon l’American Cancer Society.

Les taux de mortalité par cancer colorectal ont diminué de 3 % au cours de la dernière décennie. Diminuer l’accessibilité de la procédure de coloscopie pourrait annuler une partie du travail qui a été effectué, affirment les gérontologues.

Remarque : Cette histoire a été corrigée pour supprimer la référence aux patients payant séparément pour une sédation complète, ce qui n’est pas autorisé par les contrats de la BCBSMA avec les prestataires.