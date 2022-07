Aneri Vajani de Khatron Ke Khiladi 12 admet être en couple : « Oui, je suis amoureux. Mais je veux prendre mon temps pour…’

Aneri Vajani, qui est devenue une famille avec son rôle dans Anupamaa, s’est ouverte sur sa vie amoureuse. L’actrice a souvent été liée à sa co-vedette de Nisha Aur Uske Cousins, Mishkat Varma. Elle a récemment révélé qu’elle sortait actuellement avec quelqu’un et que ce n’était pas Mishkat Varma. Cependant, elle a choisi de garder secrète l’identité de son partenaire pour le moment.

“Oui, je suis amoureux. Mais je veux prendre mon temps pour le dire au monde. J’ai hâte de le faire savoir à tout le monde. Mais quand j’en ai envie. Pour l’instant, c’est le plus beau sentiment d’être amoureux”, a déclaré Aneri à l’Hindustan Times. L’actrice a joué le rôle de la sœur d’Anuj Kapadia et son entrée a apporté beaucoup de rebondissements dans la vie d’Anupamaa, interprétée par Rupali Ganguly.

Parlant de son équation et de sa liaison avec Mishkat, Aneri a déclaré: “Nous sommes comme des frères. Vous devriez voir la façon dont nous nous traitons. Nous avons un” code de frère “. Il n’y a absolument rien entre Mishkat et moi. Nous sommes trop bons être (un couple). Humara nahi ho sakta kuch life mein. Nous sommes deux personnes différentes. Il m’aime et je l’aime mais il y a du respect l’un pour l’autre. Nous rions beaucoup donc nous aimons travailler les uns avec les autres. Je ne sais pas pourquoi les gens nous lient.”

Aneri est actuellement vue dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 12. Elle a récemment été victime de trolling brutal en ligne en raison de sa coupe mince. Cependant, elle est restée imperturbable par les trolls. Au lieu de cela, elle les a claqués en disant que les raisins sont acides et qu’ils devraient se regarder.

L’actrice d’Anupamaa a déclaré qu’elle avait la chance d’avoir un si bon corps et l’a attribué aux gènes. Aneri a déclaré qu’elle n’avait pas à travailler très dur pour entretenir son corps. L’actrice a ajouté qu’elle avait la chance d’avoir un corps pour lequel elle n’a pas à travailler au gymnase pendant des heures pour perdre du poids. Et même si elle veut prendre du poids, ce n’est pas un problème pour elle.

Outre Anupamaa et Khatron Ke Khiladi 12, Aneri est connue pour ses rôles dans la série Web Silsila Badalte Rishton Ka Saison 2 et Pavitra Bhagya.