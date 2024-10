« Anémone » : Daniel Day-Lewis sort de sa retraite

NEW-YORK –

Daniel Day-Lewis sort de sa retraite, sept ans après son dernier film, pour un film réalisé par son fils Ronan Day-Lewis.

Le projet a été annoncé mardi par Focus Features et Plan B, qui s’associent sur « Anemone ». Le film, le premier film de Ronan Day-Lewis, mettra en vedette son père aux côtés de Sean Bean et Samantha Morton. Le film a été co-écrit par les deux Day-Lewise.

Plus tôt mardi, Daniel Day-Lewis et Bean ont été aperçus conduisant une moto à travers Manchester, en Angleterre, attisant l’intrigue sur son retour imminent au métier d’acteur. Après avoir réalisé le film « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson en 2017, l’homme de 67 ans avait annoncé qu’il arrêtait de jouer.

« Toute ma vie, j’ai dit que je devrais arrêter d’agir, et je ne sais pas pourquoi c’était différent cette fois, mais l’envie d’arrêter a pris racine en moi, et c’est devenu une contrainte », a-t-il déclaré à W. Magazine en 2017. « C’était quelque chose que je devais faire. »

Depuis, ses apparitions en public sont rares. En janvier, cependant, il a fait une apparition surprise aux National Board of Review Awards pour remettre un prix à Martin Scorsese, qui l’avait dirigé dans « Gangs of New York » (2002) et « The Age of Innocence » (1993).

« Anémone », actuellement en production, est décrit comme explorant « les relations complexes entre les pères, les fils et les frères, ainsi que la dynamique des liens familiaux ».

Ronan Day-Lewis, 26 ans, est un peintre qui a déjà exposé ses œuvres à New York. Sa première exposition personnelle internationale débute mardi à Hong Kong.

« Nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à un brillant artiste visuel en la personne de Ronan Day-Lewis sur son premier long métrage aux côtés de Daniel Day-Lewis en tant que collaborateur créatif », a déclaré Peter Kujawski, président de Focus Features. « Ils ont écrit un scénario vraiment exceptionnel et nous sommes impatients de présenter leur vision commune au public aux côtés de l’équipe de Plan B. »