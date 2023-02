Anees Taj jure de ruiner le record invaincu de Viddal Riley avec un superbe KO en six rounds samedi | Nouvelles de boxe

Anees Taj a juré de briser la réputation invaincue de Viddal Riley avec un superbe KO en six rounds.

Riley est reconnu comme une menace croissante dans la division des poids lourds empilés après avoir prolongé son record parfait avec trois victoires en 2022, dont deux arrêts au cours des trois premiers tours.

Il tourne maintenant son attention vers Taj, qui a participé au tournoi BOXXER Series de l’année dernière, Riley espérant commencer sa campagne 2023 avec style avec une autre victoire explosive sur le projet de loi Adam Azim de samedi, en direct sur Sky Sports.

Le couple s’est affronté Conférence de presse virtuelle en tête-à-tête de Boxxer comme Taj a affirmé que lors des combats précédents, les adversaires de Riley “étaient venus perdre”.

Viddal Riley a montré sa puissance à élimination directe avec une victoire écrasante sur Ross McGuigan



“Je peux arrêter ce qu’il fait. Ce sera amusant et amusant. C’est son test le plus difficile jusqu’à présent et c’est le mien jusqu’à présent”, a déclaré Taj.

“Quelqu’un s’est présenté pour perdre [in his previous fights]. je ne viens pas pour perdre; Je ne vais pas chercher le journal. Le 11 février, je peux voir ce que vous pouvez faire, et vous pouvez voir ce que je peux faire.

“Je vais vous assommer dans six. Je ne viens pas pour de l’argent, je ne viens pas pour perdre. Si vous voulez un combat loyal, je suis heureux de vous combattre. Je ne me soucie pas de l’argent.”

Riley a répondu de manière fougueuse typique, disant que Taj n’est pas son adversaire le plus coriace.

Viddal Riley a impitoyablement démoli Jone Volau



“J’adore ça, il a de l’intention et il a quelque chose en place qu’il pense pouvoir réaliser. Je ne le vois pas.

“Si je ne l’assomme pas au premier tour, il y a d’autres tours pour que la punition continue”, a déclaré Riley, qui est invaincu en sept combats.

“Je ne pense pas qu’à ce stade de ma carrière, ma ténacité soit testée. Mes compétences sont trop élites pour être testées.

“Il est définitivement dans le top trois [of my opponents], peut-être même les deux premiers, car je sais qu’il vient avec intention. La mentalité est forte.

“Je sais qu’il a eu le temps de se préparer. Il a été le plus remarqué de mes précédents adversaires.”

Carte BOXXER complète du samedi 11 février sur Sky Sports

10 x 3 min Concours international super-léger

Adam Azim contre Santos Reyes

10 x 3 minutes Concours international des super-moyens

Zak Chelli contre Anthony Sims

10 x 3 minutes Championnat anglais des poids moyens

Tyler Denny contre Brad Pauls

Concours poids léger 8 x 3 minutes

Caroline Dubois contre Feriche Mashaury

Concours Cruiserweight de 8 x 3 minutes

Viddal Riley contre Anees Taj

Concours poids lourds 8 x 3 minutes

Jeamie TKV contre Harry Armstrong

6 x 3 minutes Concours poids welter

Hassan Azim contre Abdallah Luanja

Concours 6 x 3 min poids super-moyens

Jordan Reynolds contre Mohamed Cherif Benchadi

Concours poids plume 4/6 x 3 min

Razor Ali contre Hector Lozano

