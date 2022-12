Anees Bazmee révèle qu’il n’est pas payé par Firoz Nadiadwala pour Welcome Back, dirigera Hera Pheri 3 à CETTE seule condition

On parle beaucoup d’Hera Pheri 3. C’est dans l’actualité depuis que Paresh Rawal a confirmé que Kartik Aaryan serait dans le nouveau film. Les fans de l’OG Akshay Kumar ont organisé une énorme manifestation sur les réseaux sociaux à peu près la même chose. Le dernier en date est que Firoz Nadiadwala et Akshay Kumar ont décidé d’avoir une longue conversation. Ils veulent régler toutes les différences afin que la superstar puisse faire partie du film. Mais il semble qu’il y ait d’autres problèmes que le scénario et les frais énormes exigés par les acteurs, comme indiqué dans certains rapports. Il existe également de nombreux rapports selon lesquels Anees Bazmee dirigera le film.

Il a déclaré à Bollywood Hungama qu’il était au courant des reportages selon lesquels il dirigerait Hera Pheri 3. Anees Bazmee et Firoz Nadiadwala ont eu une longue association jusqu’à présent. Il a dit au portail que ce qui est essentiel pour lui, c’est le script. Il écrit principalement tous les films qu’il réalise. Il a dit que s’il croyait en un scénario, il monterait à bord. Il a déclaré à Bollywood Hungama : “C’est pourquoi je dis que je ne prendrai un dernier appel sur Hera Pheri 3 qu’une fois le script prêt.” Il semble que Firoz Nadiadwala ait une idée en tête et que son équipe de scénaristes construise actuellement le scénario de Hera Pheri 3.

Maintenant, il semble que Firoz Nadiadwala n’ait pas payé à Anees Bazmee l’intégralité de ses frais pour Welcome Back. Le cinéaste a confirmé la nouvelle. Il a dit qu’une bonne partie des frais est toujours en attente. Mais ce n’est pas un problème majeur avec lui. Anees Bazmee a déclaré qu’il serait prudent avant de signer Hera Pheri 3. Il a dit qu’il avait demandé au cinéaste d’abord d’acquitter ses droits.