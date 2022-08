Anecdotes du mardi : Saviez-vous qu’Alia Bhatt a remplacé l’actrice de Bollywood dans Dear Zindagi sur Shah Rukh Khan, à la demande de Karan Johar ?

Alia Bhatt a reçu d’immenses éloges et des critiques élogieuses pour sa puissante performance dans la mise en scène de Gauri Shinde, Dear Zindagi. Mais saviez-vous qu’Alia n’était pas le premier choix pour le film ? Apparemment, elle a remplacé une autre actrice de Bollywood après que Karan Johar et Shah Rukh Khan aient convaincu Gauri Shinde de prendre Alia comme acteur principal de son film.

Lors d’une ancienne interview avec l’ancien critique de cinéma Rajeev Masand, Alia a été informée du fait qu’une autre actrice de Bollywood était censée jouer aux côtés de Shah Rukh Khan dans Dear Zindagi. Il lui a également dit que c’était SRK et KJo qui avaient persuadé Gauri Shinde de choisir Alia pour le rôle principal.

Alors qu’Alia a admis le fait qu’elle savait qu’une autre actrice de Bollywood devait jouer dans Dear Zindagi, elle a nié avoir entendu parler de SRK et KJo demandant à Gauri de l’emmener dans le film.

“Je sais qu’il y avait quelqu’un d’autre à bord plus tôt. Et puis il y a eu une conversation sur le film qui allait peut-être me parler. C’est tout ce que je sais. Et la prochaine chose que je sais, c’est que Gauri est venu vers moi et que nous étions à bord. Maintenant, Je ne sais pas si elle a été convaincue… Peut-être parce que j’étais jeune, mais ce n’est pas grave parce que parfois votre réalisateur doit voir les choses un peu différemment”, avait déclaré Alia.

On disait que Katrina Kaif était le premier choix pour Dear Zindagi mais Alia l’a remplacée. Cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle de la présence de Katrina avant Alia dans le film de Gauri Shinde.