Anecdotes du mardi: Quand Hrithik Roshan s’est fâché après avoir été remplacé par Sushant Singh Rajput dans le réalisateur Paani de Shekhar Kapur

En 2013, Hrithik Roshan était ravi de travailler dans le réalisateur Paani de Shekhar Kapur. Il avait également déclaré aux médias qu’il allait faire le film avec tout le bonheur et la joie sur son visage. Shekhar Kapur avait également écrit le scénario en gardant à l’esprit Hrithik et personne d’autre. Mais Hrithik et Shekhar se sont séparés et l’acteur de War a été remplacé par Sushant Singh Rajput dans le film.

Lors des promotions de Krrish 3, Hrithik a été interrogé sur la raison pour laquelle il a été remplacé par Sushant à Paani. L’acteur, qui répondait joyeusement aux questions des médias, a refusé de dire quoi que ce soit et s’est simplement éloigné. Lorsque Hrithik a été davantage poussé alors qu’il continuait à marcher à l’intérieur de la salle, il a répondu: “Comment puis-je savoir?” Hrithik était visiblement bouleversé par la question puisque Paani était un film spécial pour lui.

Dans son blog de 2013, Shekhar Kapur avait mentionné comment il avait écrit le scénario de Paani et décrit le personnage principal du film en fonction du look de Hrithik. Il avait même demandé au compositeur de musique oscarisé AR Rahman d’imaginer Hrithik tout en créant la musique du film. Il a été rapporté que les producteurs de Paani n’étaient pas parvenus à un accord avec Hrithik sur la distribution des bénéfices du film.

Lorsque Sushant est arrivé à bord, il s’est plongé dans la réalisation du film et a discuté de chaque détail avec Shekhar Kapur, qui est tombé amoureux de lui. Cependant, les producteurs de Paani Yash Raj Films ont déclaré qu’ils ne feraient pas ce film avec Sushant et finalement le film a été mis de côté.

En 2020, Shekhar Kapur avait révélé que Sushant avait le cœur brisé après l’abandon de Paani. “Jab film bandh ho gayi et il s’est rendu compte qu’il ne faisait pas le film, bohot roya woh. Main bhi roya. Woh rota tha toh main bhi rota tha saath-saath parce que j’y étais aussi passionnément et profondément impliqué. Humari zindagiyaan salut kuch aisi hoti hai – des hauts et des bas”, avait déclaré Shekhar dans un live Instagram avec Manoj Bajpayee.