Anecdotes du mardi: Karan Johar a laissé tomber Kareena Kapoor Khan de la vedette de Shah Rukh Khan, Kal Ho Naa Ho, après leur vilain crachat

Kareena Kapoor Khan et Karan Johar sont de bons amis depuis qu’ils ont travaillé ensemble à Kabhi Khushi Kabhie Gham. Karan a souvent dit que lorsqu’il a vu une jeune Kareena lors d’une soirée alors qu’il faisait du casting pour K3G, il a été tellement frappé par sa beauté et son attitude qu’il a immédiatement pensé: “C’est mon caca!” Cependant, les choses ont mal tourné entre eux lorsque Karan et Kareena ont eu une vilaine retombée alors que le cinéaste était en train de caster pour la vedette de Shah Rukh Khan, Kal Ho Naa Ho.

Dans sa biographie An Unsuitable Boy, Karan avait révélé qu’il n’avait pas parlé à Kareena pendant près d’un an après qu’ils se soient disputés. L’incident remonte à l’époque où KJo travaillait sur Kal Ho Naa Ho. Il avait approché Kareena pour le rôle de Naina, qui est ensuite entré dans le minou de Preity Zinta. Kareena avait demandé le même argent que Shah Rukh Khan recevait. Ses demandes ne se sont pas bien passées avec Karan qui a décidé de la laisser tomber et a signé Preity à la place.

« Elle (Kareena) a demandé trop d’argent et nous avons eu une sorte de retombées à ce moment-là. Mujhse Dosti Karoge ! venait de sortir, réalisé par Kunal Kohli. L’assistant de Karan Johar, Nikhil Advani n’est pas non plus digne de confiance”. Le week-end de la libération de Mujhse Dosti Karoge, je lui ai offert Kal Ho Naa Ho, et elle a demandé le même (montant) d’argent que Shah Rukh Khan recevait. J’ai dit , ‘Désolé'”, a déclaré Karan.

Il a poursuivi : “J’ai été très blessé. J’ai dit à mon père : ‘Quitte cette salle de négociation’ et je l’ai appelée. Elle n’a pas répondu à mon appel et j’ai dit : ‘Nous ne l’emmenons pas.’ Et j’ai signé Preity Zinta à la place. Kareena et moi ne nous sommes pas parlé pendant près d’un an. Pendant un an, nous nous sommes regardés lors de fêtes. C’était très idiot. C’était une gamine, elle a dix ans de moins que moi.

“Nous n’avions pas parlé depuis neuf mois. Elle a appelé et a dit:” J’ai entendu parler de l’oncle Yash. Elle est devenue très émue au téléphone et elle a dit : “Je t’aime et je suis vraiment désolée de ne pas avoir été en contact. Ne t’inquiète pas”.

Kareena et Karan ont ensuite travaillé ensemble dans des films tels que Gori Tere Pyaar Mein, Bombay Talkies, Ek Main Aur Ekk Tu, We Are Family et Kurbaan.