Anecdote du week-end : saviez-vous que Karisma Kapoor avait d’abord refusé Dil To Pagal Hai ? | Buzz News

New Delhi: la diva de Bollywood Karisma Kapoor a récemment honoré les décors de l’émission de télé-réalité Indian Idol 12. Elle a fait une apparition en tant que juge invité et a partagé de beaux souvenirs de ses premiers jours d’acteur à Bollywood.

L’actrice qui a acquis une grande notoriété avec le film Dil To Pagal Hai, a d’abord refusé l’offre du film car cela l’obligeait à rivaliser avec Madhuri Dixit en danse.

Partageant davantage l’incident, elle a partagé que de nombreuses autres actrices avaient également rejeté le film pour la même raison, mais c’était sa mère Babita qui l’avait encouragée à assumer le rôle car Karisma était une grande fan de Madhuri.

Partageant plus de détails à ce sujet, elle a déclaré: «Chaque héroïne a refusé le film. Le rôle m’est venu… c’était un film de danse et cela aussi pour travailler avec Madhuri Dixit en face, ils ont dit ‘Non, comment pouvons-nous danser aux côtés de Madhuri Dixit ji !’ Au départ, moi aussi j’ai dit non car c’était un film de danse et une compétition de danse avec Madhuri Dixit. J’ai dit : ‘Ce n’est pas le cas’. Puis enfin, Yash ji et Adi (Yash Chopra et Aditya Chopra) m’ont raconté l’histoire. Ma mère m’a dit : ‘Tu dois relever le défi. Vous êtes un grand fan de Madhuri Dixit, vous devez le faire. Vous travaillez dur et vous brillerez.

Pour les non-spécialistes, ‘Dil To Pagal Hai’ est sorti en 1997. Il y avait Karisma Kapoor, Madhuri Dixit et Shah Rukh Khan dans les rôles principaux. Il a été réalisé par Yash Chopra et a été l’un des blockbusters de tous les temps.