Âne, tirant un chariot, sauvé par une “ceinture de sécurité” spéciale dans un accident

Les accidents de la route sont imprévisibles et surviennent à l’improviste. Cependant, les pertes pourraient encore être minimisées si les gens suivaient religieusement les règles de la circulation, y compris le port d’un casque pour les deux-roues et d’une ceinture de sécurité pour les quatre-roues. Alors que beaucoup sont connus pour bafouer ces règles et mettre leur vie et celle des autres en danger, un homme sur une charrette tirée par un âne a attiré l’attention pour avoir attelé l’animal à une ceinture de sécurité ” spéciale “, qui a sauvé c’est la vie.

Une vidéo, qui montre comment la ceinture utilisée pour atteler l’âne à la charrette lui a sauvé la vie après que la charrette qu’il tirait a été heurtée par une voiture par derrière, est virale. Partagée par la poignée Twitter, Hasna Zaroori Hai, qui publie occasionnellement des vidéos hilarantes, la vidéo commence par une route très fréquentée dans un lieu non divulgué. Ensuite, nous voyons une charrette tirée par un âne entrer en scène mais bientôt, un quatre-roues à grande vitesse arrive et entre en collision avec la charrette par derrière.

Meilleure vidéo Showsha

Le chariot est propulsé vers l’avant mais le harnais ne permet pas à l’animal de se faire projeter au lieu de cela, l’animal dérape simplement vers l’avant avec ses pattes avant en l’air. L’homme sur la charrette et l’âne sont tous deux en sécurité à la fin de la vidéo.

गधे को सीट बेल्ट ने बचा लिया वर्ना कार वाले ने तो मार दिया थéri pic.twitter.com/xTyLv3VJfG — Hasna Zaroori Hai (@HasnaZarooriHai) 19 octobre 2022

La vidéo a reçu pas mal de réponses hilarantes d’internautes qui ont été amusés par la vidéo. Voici quelques réactions.

La façon dont l’âne s’est retourné et a vérifié qui avait frappé et ce qui s’était passé – Dr imparable (@RecoverySamsung) 20 octobre 2022

Isme gadha kon he? – Sanjay (@PandaSanj) 19 octobre 2022

Ek gadha ghode ko chala raha tha Surcharge karke…ghode ne décharge kardiya ! – ️eing ️ptimiste (@MaruthiChikka) 20 octobre 2022

De nombreux utilisateurs ont également loué la qualité et la construction du chariot.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici