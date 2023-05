CORONATION La légende de la rue Andy Whyment a révélé que je suis une célébrité… La hache de guerre sud-africaine Janice Dickinson a « maltraité » les animateurs de l’émission Ant et Dec alors qu’elle faisait régner la terreur sur le camp des étoiles.

Andy – qui joue le personnage très aimé Kirk Sutherland – s’est heurté au mannequin et après avoir quitté le camp la nuit dernière a maintenant révélé l’étendue de son comportement « grossier ».

Andy Whyment a affronté le mannequin Janice Dickinson dans I'm A Celeb

Depuis qu'il a quitté le camp la nuit dernière, Andy a maintenant révélé l'étendue du comportement « grossier » de Janice

Dans une conversation exclusive, Andy m’a dit : « Je suis juste un gars normal et terre-à-terre et je n’aime pas que les gens soient impolis.

« Quand Ant et Dec sont arrivés tôt, elle parlait de ce qu’ils portaient et disait » vous avez l’air terrible « et c’est comme si ce sont les animateurs de l’émission.

«Ce sont des stars massives au Royaume-Uni et vous les abusez de manière flagrante à la télévision nationale.

« Je sais que Janice est une personne vraiment, vraiment célèbre alors que je ne suis que Kirk de Corrie, mais les manières ne coûtent rien. »

Après 23 ans sur le plus grand feuilleton de Grande-Bretagne – connu pour ses femmes fortes – et un passage dans The Royle Family, Andy n’est pas étranger aux grands noms.

Il a poursuivi: « J’étais dans la jungle avec Caitlyn Jenner en 2019 et c’est une énorme star et elle n’était pas impolie comme Janice. Je ne pense pas qu’il y en ait besoin.

« Je ne sais pas si c’est pour les caméras ou quelque chose comme ça.

« Il y avait des moments où elle était allongée dans son lit, puis Ant et Dec entraient et elle sautait. »

Les téléspectateurs de l’émission spéciale Afrique du Sud se sont précipités pour soutenir Andy en ligne après qu’il ait finalement tenu tête à Janice lorsqu’elle a déclamé qu’il ne lui ferait pas de couronne.

Elle gémit à Myleene Klass : « Il ne veut rien faire pour moi. Il me déteste. »

Andy a commenté: « J’ai vu beaucoup de réactions sur Twitter et Instagram, des gens disant comme » oui Andy, lui tenir tête «

« Il ne s’agissait pas de lui tenir tête, je ne suis pas ce genre de personne, je ne vais pas commencer une dispute avec une femme de 68 ans. Mais ça m’a juste remonté le dos.

«La veille, nous avions marché jusqu’à la cascade et la marche était assez longue avec des rochers et j’ai lié son bras tout le long. Donc, pour qu’elle se retourne et dise que je ne veux rien faire pour elle… et je lui ai beaucoup parlé.

Andy et Janice étaient revenus à I’m A Celebrity pour la deuxième fois dans le cadre d’un set spécial unique et préenregistré dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud.

Mais il a dû partir dans un Survival Trial contre Myleene, Jordan Banjo et Georgia Toffolo.

Le manque de stratégie dans le camp signifiait que Joe Swash et Dean Gaffney, en tant que leaders, ont fini par demander des volontaires.

Andy a déclaré: «Quatre d’entre nous ont dû le faire. Alors je me suis dit, je vais te faciliter la tâche, ça ne me dérange pas.

« Ant et Dec se sont tournés vers nous et ont dit » nous sommes ravis de vous voir ici tous les quatre « et j’ai en fait dit » si nous quatre n’avions pas levé la main, vous n’auriez pas eu de procès « .

«Ils n’ont pas montré cela, mais Ant et Dec ont également été éviscérés.

« Cela me frustre un peu que j’ai laissé faire trois essais et que Janice n’en ait pas fait un et qu’elle était toujours là. C’était la chose la plus frustrante.

« Et le fait qu’elle se soit retournée et ait dit de manière flagrante » Je ne veux pas le faire «

« C’est ennuyeux de savoir qu’elle est là et que je suis parti, mais écoutez, c’est ce que c’est

« Au moins quand je suis sorti, j’ai eu un repas de trois plats et quelques bières et j’ai pu parler à ma femme et aux enfants. »

