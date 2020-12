Andy Whyment de Coronation Street a été contraint d’abandonner ses projets de vacances luxueuses cette année, comme beaucoup d’entre nous, en raison de la pandémie de coronavirus.

Et l’acteur de savon, 39 ans, a décidé que même s’il ne pouvait pas se rendre dans des climats plus chauds, il profiterait au maximum de son temps libre et a montré à ses fidèles abonnés Instagram comment il s’était relaxé.

S’adressant à sa page de médias sociaux lundi soir, le joyeux gars a expliqué que lui et sa femme Nichola étaient réservés pour profiter d’une pause au Cap-Vert, mais au lieu de se morfondre d’être coincés à la maison, ils ont décidé de sauter dans leur bain à remous bouillonnant et sirotez des bières.

Andy a tapé: « Nous aurions dû nous envoler pour le Cap-Vert ce matin pour un peu de soleil, mais au lieu de cela, nous sommes à la maison avec de la neige au moins, nous avons un joli bain à remous à déguster et une bière pour que @ nicski31 et moi puissions » t me plaindre trop xx. «







(Image: Internet inconnu)



Parallèlement à la mise à jour, la star célèbre pour jouer Kirk Sutherland, pouvait être vue rayonnante alors qu’il était assis dans la baignoire torride avec son autre moitié dans leur jardin saupoudré d’une feuille de neige blanche.

Andy et Nichola ont célébré leur 13e anniversaire de mariage en juin et ont marqué la journée spéciale avec une série de clichés que les fans peuvent voir.

L’acteur a jailli de sa femme alors qu’il écrivait: « En ce jour, il y a 13 ans, cette femme incroyable @ nicski31 a dit







(Image: Instagram)



«Joyeux anniversaire bébé t’aime pour toujours», a-t-il terminé, mais pas avant d’ajouter une chaîne d’émojis et de baisers de cœur d’amour.

Le couple amoureux – qui partage les enfants Thomas, 11 et Hollie, 11 ans et 9 ans – s’est réuni pour la première fois il y a plus de 14 ans et s’est marié en 2007.

Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! finaliste a toujours été très vocal sur ses sentiments envers sa femme bien-aimée.







(Image: Instagram)



Andy a déjà dit OK! Magazine: « Elle est magnifique! Je suis un type très chanceux, nous sommes ensemble depuis 14 ans et nous ne nous disputons pas, nous nous entendons si bien. »

