Andy Whyment de Coronation Street partage une photo d’enfants rarement vus alors qu’il célèbre l’anniversaire de son fils

ANDY Whyment a partagé des photos de ses enfants rarement vus pour marquer l’anniversaire de son aîné Tom.

L’acteur, qui joue Kirk Sutherland dans Coronation Street, a publié une série de clichés familiaux pris au fil des ans, mettant également en vedette sa femme Nichola, 37 ans, et leur fille Hollie, 11 ans.

Instagram

Instagram

Il a légendé son téléchargement: “Joyeux 14e anniversaire @tomwhyment profite de ta journée je t’aime mon fils X.”

Les amis et followers d’Andy étaient sur place pour envoyer des souhaits d’anniversaire à Tom.

Sa co-vedette de Corrie, Samia Longchambon, a écrit : « Ahh 14 comment est-ce arrivé si vite ?! Joyeux anniversaire Tom .”

Andy, 41 ans, a répondu : “Je sais Sam c’est de la folie xx.”

Plus tôt cette année, Andy et Nichola ont célébré leur 15e anniversaire de mariage.

Pour marquer l’occasion spéciale, Andy a partagé des photos de leur vie ensemble, y compris leur mariage où Nichola était magnifique dans une robe de mariée glamour.

Parallèlement aux clichés, il a écrit: “Il y a 15 ans aujourd’hui, j’ai épousé @ nicski31 joyeux anniversaire bébé Love You xxx

Sur les photographies, Andy et Nichola sont vus en train de sourire sur le pont de leur croisière, Andy adossant sa femme sur une plage tropicale, dégustant des bières à différents endroits et de nombreux selfies adorés.





Andy et Nichola se sont rencontrés en 2005 et se sont mariés deux ans plus tard.

Et Andy a précédemment admis qu’ils ne s’ajouteraient pas à leur famille après avoir subi une vasectomie.

Il a déclaré: «Il n’y a aucune chance d’avoir plus d’enfants car j’ai eu le coup il y a quelques années.

“Nous avons dit que nous voulions deux enfants et nous avons eu beaucoup de chance d’avoir un garçon et une fille.”

Instagram