Andy Whyment de Coronation Street fait allusion à la réunion de Kirk et Beth malgré une séparation dramatique

La star de I’M A Celebrity Andy Whyment a confirmé son avenir sur Coronation Street après la rupture choc de Kirk avec sa femme Beth.

L’acteur a pris du temps sur le feuilleton d’ITV pour filmer la spéciale All Stars d’Afrique du Sud en septembre et a maintenant ouvert la vie depuis son retour au Royaume-Uni.

Andy a joué Kirk pendant 23 ans et est revenu à un scénario dramatique qui a vu la femme de Kirk, Beth Tinker (Lisa George), tricher avec son ex.

Mais il pourrait y avoir de l’espoir pour le couple très aimé.

Dans une conversation exclusive, Andy a déclaré: « De toute évidence, Kirk et Beth se sont séparés parce que Beth a embrassé Marco.

« Mais qui sait, dans un avenir proche, ils pourraient se remettre ensemble. Avec un peu de chance. »

Le scénario s’est déroulé après que l’ex de Beth, Marco (Paul Albertson), a déménagé à Weatherfield et a commencé un flirt.

Après avoir partagé un moment aux balançoires, Faye Windass (Ellie Leace) a ensuite surpris Beth à un rendez-vous dans un bar d’hôtel.

Les mensonges de Beth se sont rapidement démêlés et Kirk lui a donné l’épaule froide.

Kirk et Beth avaient été surnommés les nouveaux Jack et Vera Duckworth de la rue – ce qui, selon Andy, est un « énorme compliment ».

Il a poursuivi: « En grandissant, j’aimais Jack et Vera, ce sont mes personnages préférés, donc pour moi c’était incroyable, je me pinçais en marchant sur le plateau en pensant que j’avais une scène avec Bill et Liz – Jack et Véra.

«Il y a eu beaucoup de personnages emblématiques au fil des ans où vous pensez, comment Corrie va-t-elle continuer quand ils vont, mais Corrie est une machine et est toujours regardée par des millions de personnes.

«J’ai vu beaucoup de gens aller et venir, pensant qu’ils allaient passer à des choses plus grandes et meilleures, mais Corrie est pour moi mon numéro un, ça l’a toujours été et le sera toujours.

« J’ai grandi en le regardant quand j’étais enfant et quand je conduis jusqu’à ces barrières le matin et qu’ils les lèvent, je pense » je travaille toujours sur Coronation Street « .

« Mais je n’ai aucune intention de partir, je resterai à Corrie tant qu’ils m’auront et j’espère que ce sera encore de nombreuses années à venir. »

Pendant ce temps, Andy a expliqué pourquoi son comportement dans le camp I’m A Celeb signifiait qu’il devait s’excuser auprès de sa mère après son départ de l’émission de lundi soir.

Et il a révélé que Janice Dickinson avait « abusé » des hôtes Ant et Dec au camp.

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

