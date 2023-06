Andy Whyment de Coronation Street contraint de quitter le festival après avoir été « harcelé par des fans ivres »

Andy Whyment de CORONATION Street a été forcé de quitter un festival après que des fans ivres l’aient harcelé – bouleversant sa famille.

La star de Corrie, 42 ans, qui joue Kirk Sutherland dans le feuilleton à succès d’ITV, a assisté à l’hippodrome de Haydock Park pour voir Craig David se produire, avec sa femme et ses deux enfants.

Getty

La star de Corrie, Andy Whyment, n’a pas pu aimer regarder Craig David à cause de fêtards ivres[/caption] Instagram

La femme d’Andy, Nichola, a posté cette photo de la famille au festival où Craig David s’est produit[/caption]

Mais les choses ont rapidement empiré lorsque des fêtards ivres, qui l’ont reconnu, l’ont empêché de rester alors qu’ils commençaient à le harceler – bouleversant sa fille.

Fuming, la femme d’Andy, Nichola, qui a épousé l’acteur de télévision en 2007, s’est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer sa fureur.

Elle a dit: « J’adorerais dire que j’ai passé le meilleur moment à regarder Craig, mais la réalité est que ce n’est pas le cas !! »

Elle a ajouté : « J’ai apprécié 11 minutes !! Le reste du temps, j’étais nerveux à cause de gens vraiment ivres qui abordaient Andy et devenaient des arsey, ce qui a bouleversé Hollie et nous avons dû partir !! «

Mais ils ont finalement réussi à regarder la célèbre star du R&B. Elle a terminé sa diatribe en disant: «Eh bien, heureusement, @the_bus_yard a sauvé la situation et nous avons regardé Craig à partir de là, mais ma tête était tombée à ce stade. «

Elle a poursuivi: «Je suis ennuyée par moi-même de penser que nous sommes capables d’aller quelque part comme ça en famille et d’en profiter. «

Elle a ensuite déclaré: « Les médias sociaux ne montrent que les faits saillants, car en regardant ces photos, vous penseriez que nous avons passé le meilleur moment de notre vie, alors un petit rappel pour ne pas vous comparer aux autres. »

Instagram

Andy Whyment de Corrie attendait avec impatience l’interprète de R&B[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Andy est un favori des fans depuis de nombreuses années sur Coronation Street[/caption]