Andy Serkis a évoqué un nouveau projet mettant en scène des « personnages IA » alors qu’il décrit cette technologie croissante et invasive comme « une autre forme de magie qui effraie les gens ».

Le Le Seigneur des Anneaux La star a déclaré que sa société de production Imaginarium travaillait sur une « histoire axée sur la narration » qui démarre avec des personnages en 2D créés à l’aide d’acteurs vocaux avant qu’ils « sortent dans la réalité augmentée ». [augmented reality] « À ce stade, ils deviennent des « personnages d’IA » créés par des artistes et des réalisateurs », a déclaré Serkis lors d’un panel lors de la conférence du Parti travailliste britannique. « Ils évoluent dans un monde où vous pouvez avoir des relations directes avec ces personnages en CGI. »

Serkis n’a pas donné plus de détails sur le projet mais a parlé lors d’une vaste table ronde à Liverpool des possibilités offertes par l’IA.

« C’est une autre forme de magie qui effraie les gens », a-t-il ajouté. « Même les plus grandes sociétés d’effets spéciaux ne créent pas des choses aussi géniales que celles que les individus créent dans leurs sous-sols. C’est une forme de magie mal comprise, décriée et regroupée de la même manière que les gens pensaient probablement qu’Internet allait détruire la vie de tout le monde. »

Un défi clé et compréhensible, a ajouté Serkis, est la bataille pour la rémunération et la clarification du droit d’auteur de l’IA pour éviter que les acteurs ne soient « arnaqués ». L’acteur, qui s’est fait connaître en interprétant et en prêtant sa voix à Gollum dans le film Le Seigneur des Anneaux franchise et reprendra le rôle dans Le Seigneur des anneaux : La chasse à Golluma comparé les craintes actuelles de ce genre à l’introduction de la capture de performances il y a des décennies. « Il a fallu beaucoup de temps aux acteurs pour comprendre ce que c’est que de mettre un costume ou du maquillage, mais de se tenir debout dans une [special] costume et fais essentiellement ce que tu fais [normally]ce qui est un acte », a-t-il ajouté. « Nous avons besoin des autorisations pour être là afin que vous puissiez d’une certaine manière monétiser ces artistes. [work] « d’une manière appropriée. »

Aux côtés de Serkis, Stan McCoy, qui dirige la division EMEA de la Motion Picture Association, a déclaré que le Royaume-Uni possède le « meilleur système de droits d’auteur au monde ». « Rester à la pointe et défendre la propriété intellectuelle dans le sillage de l’IA sera absolument la recette qui permettra au Royaume-Uni de rester à l’avant-garde », a-t-il déclaré.

Les deux hommes s’exprimaient lors d’un panel sur le renforcement de la position du Royaume-Uni en tant que centre international de production cinématographique et télévisuelle.

Perte d’effets visuels

Andy Serkis dans le rôle de Gollum dans « Le Seigneur des anneaux : Le retour du roi » Collection Everett

Serkis a déclaré que le Royaume-Uni dispose de « super équipes et d’énormes talents », mais perd du travail en effets visuels au profit de concurrents moins chers à l’étranger.

« Nous créons un pipeline qui va de la création de l’apparence et de l’ambiance d’un film ou d’une série télévisée jusqu’à la fin du tournage principal, et puis il y a cette sorte de vide », a-t-il ajouté. « Soudain, les incitations fiscales ne sont plus là pour passer à la phase suivante et terminer un projet. [in the UK].”

Serkis a appelé à une meilleure utilisation de l’expertise du Royaume-Uni dans le domaine des jeux vidéo, estimant qu’il y a « un peu de snobisme entre le monde du jeu vidéo et le monde du cinéma ».