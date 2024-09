Andy Serkis a une idée folle pour faire revenir plus de stars du Seigneur des Anneaux pour le film Gollum

Disney se dirige vers le Le Fantôme de l’Opéra. Jetez un premier coup d’œil à la nouvelle version en préparation depuis longtemps Lot de Salem. De plus, Fuuto PI est de retour pour plus dans le nouveau Kamen Rider W Film. Spoilers, fini !

Lors d’une récente interview avec VariétéOrlando Bloom révèle qu’il a parlé avec Andy Serkis à propos de la reprise de son rôle de Legolas dans La chasse à Gollum… avec l’aide de l’IA

Oh mec, ces choses sont incroyables. Je ne sais pas comment ils feraient. Je suppose qu’avec l’IA, on peut tout faire de nos jours. Mais, si Pete [Peter Jackson] il dit « saute », je dis « à quelle hauteur ? » Je veux dire, c’est lui qui a lancé toute ma carrière.

Je ne sais vraiment pas quoi [they are planning]. J’ai parlé à Andy [Serkis] et il a dit qu’ils réfléchissaient à la façon de faire les choses. Je me suis dit : « Comment ça marcherait ? » Et il m’a répondu : « Eh bien, l’IA ! » et j’ai répondu : « Oh, d’accord ! » C’était une période assez magique de ma vie, et c’est une de ces choses qui n’ont aucun inconvénient.