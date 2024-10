Andy Samberg se souvient d’avoir fait une blague à Colin Jost dans les toilettes de « SNL »

Andy Samberg revit les souvenirs de la farce de Colin Jost – tu veux venir avec ?

Le Brooklyn neuf-neuf La star a rappelé l’un de ses gags les plus notoires du Samedi soir en direct bureau lors d’une conversation avec Seth Meyers sur Podcast L’île solitaire et Seth Meyers. Alors qu’ils discutaient de transformer les peurs nocturnes en SNL Dans le sketch « The Mirror », Meyers a demandé si les farces répétées de Samberg dans les toilettes du bureau étaient enracinées dans une véritable terreur. « Vous demandiez aux gens : ‘Tu veux venir avec’ aux toilettes de SNL », a déclaré Meyers. « J’avais toujours pensé que ‘Je veux venir avec’ était pour de la compagnie. Est-ce que ‘Je veux venir avec’ [from] un peu de peur ?

Colin Jost et Andy Samberg.

Michael Loccisano/Getty



Samberg a admis qu’il avait peut-être peur d’aller seul aux toilettes. « Probablement, oui », dit-il. « Ce qui est ironique parce qu’alors je ferais toujours ce truc dont j’ai parlé, où Jost viendrait avec moi, puis je courrais et éteindrais toutes les lumières dans le hall. Je pense que j’en ai déjà parlé. Il j’aurais très peur, évidemment. »

Samberg, Jost et Meyers avaient j’ai déjà discuté de la farce sur Tard dans la nuit avec Seth Meyersaprès qu’ils a mis en scène un sketch basé sur le gag « Wanna Come With » dans le segment « Second Chance Theatre » de l’émission.

Jost, qui a co-écrit le sketch, a confirmé qu’il avait été incroyablement souvent la cible de « Wanna Come With » de Samberg. « Je pense qu’on me l’a demandé probablement cinq fois par nuit », a-t-il déclaré. « Il vous demandait d’aller aux toilettes, puis pendant que vous y étiez, il sortait furtivement et vous faisait peur. Ainsi, personne n’avait envie d’aller aux toilettes avec vous. »

« Il a éteint toutes les lumières dans tout le couloir à SNL« , a déclaré le présentateur de « Weekend Update », rappelant les farces les plus efficaces de Samberg dans la salle de bain. « Je suis sorti dans l’obscurité, et il a sauté d’un placard et a crié, et j’ai crié. »

Andy Samberg.

Jesse Grant/Getty



Le Popstar L’acteur a ri de l’audace de son impolitesse. « Il était environ 5 heures du matin et le bâtiment était désert. J’ai insisté pour qu’il me rejoigne », a-t-il déclaré. « Genre : « Allez mec, viens avec moi. » Comme le plus gros coup de bite de tous les temps. »

Sur le même Tard dans la nuit segment, Akiva Schaffer, collaborateur de Lonely Island de Samberg, a déclaré qu’essayer et échouer à faire passer le sketch « Wanna Come With » sur SNL a en fait affecté le comportement réel du comédien. « Après être allé m’habiller [rehearsal and] n’a pas été diffusé, il a en quelque sorte arrêté de le faire », a déclaré Schaffer. « Il a arrêté de le dire de cette façon. »

Samberg a déclaré que la plaisanterie courante restait intacte et que seule la formulation avait changé. « Maintenant, je me dis : ‘Tu veux venir avec moi aux toilettes ?' », a-t-il dit.

Écoutez la conversation la plus récente entre Samberg, Meyers et Schaffer ci-dessus.