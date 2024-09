Andy Samberg, Dana Carvey et Jim Gaffigan se lancent en politique

MISE À JOUR avec les tweets et vidéos de SNL et Trump: « Eh bien, eh bien, regardez qui est tombé de ce cocotier », a déclaré Maya Rudolph ce soir, donnant le coup d’envoi de la première de la saison 50 de Samedi soir en direct. « Je vous vois essayer de partir, mais les portes sont verrouillées », a ajouté plus tard James Austin Johnson, de retour sous le nom de Donald Trump pour une autre année.

Avec son ancien collègue Andy Samberg devenant l’actuel deuxième gentleman Doug Emhoff pour rejoindre Kamala Harris, lauréate d’un Emmy de Rudolph, et Jim Gaffigan en tant que gouverneur candidat démocrate au vice-président Tim Walz, tout était de la politique du POTUS. SNL ouvert à froid ce soir. Plus quelques mouvements TLC du Veep de fin de soirée actuel, avec SNLL’actuel MVP de Bowen Yang en tant que Radiohead citant également le sénateur JD Vance, candidat au poste de vice-président du GOP.

Dans une véritable explosion du passé, Dana Carvey est devenue présidente Joe Biden. «Beaucoup de gens oublient que je suis président, moi y compris», a plaisanté Biden de Carvey, et l’accord ouvert à froid a été scellé.

Ou comme le dit la « tante amusante » de Rudolph/Harris : « Ma campagne est comme cette chanson de Sabrina Carpenter « Expresso » : les paroles sont vagues, mais l’ambiance gifle.

Juste un peu en deçà de SNLLa première de la première saison a eu lieu le 11 octobre 1975, soit le demi-siècle de ce soir. SNL Les débuts ont vu le monde politique changer depuis la finale de la saison 49 du 18 mai par rapport à l’époque où Gerald Ford était à la Maison Blanche.

Au cours des trois derniers mois, nous avons eu une débâcle lors d’un débat présidentiel, une tentative d’assassinat d’un ancien président, un président qui s’est retiré de la course, un vice-président qui s’est jeté dans la brèche, deux conventions de parti, deux candidats à la vice-présidence très différents, un autre POTUS. débat le 10 septembre avec le Veep TKOing Trump, une autre tentative d’assassinat d’un ancien POTUS et un deuxième débat abandonné. Tout cela laisse les Américains avec une élection qui est tout simplement trop proche pour être déclenchée à un peu plus de 36 jours de la fin.

Oh, et dans tout cela, le maire Eric Adams de New York a été inculpé de corruption cette semaine.

Comment se fait-il que ce terrain ne soit pas parfait pour les soirées nocturnes dirigées par Lorne Michaels ? Eh bien, même avec Rudolph de retour pour faire Harris et trois nouveaux membres de la distribution, on ne sait jamais avec quelle facilité SNL arrachera la défaite à une victoire certaine.

Ce soir, c’était un gagnant sur le pont.

Eh bien, sauf avec la campagne Trump, qui n’a pas tardé à riposter SNL version de leur patron.

Après être sorti en tant que SNL membre de la distribution en 2007, Rudolph était la dernière à participer à l’émission la saison dernière lorsqu’elle a animé le 11 mai, marquant la troisième fois que Butin La star a animé l’émission dont elle jouait autrefois un rôle si important. Ce soir, il y a eu plusieurs premières, l’acteur des années 1990 Carvey ayant désormais joué deux POTUS au cours de sa longue carrière, ajoutant Biden à son emblématique George HW Bush d’il y a plus de 25 ans.

De plus, ce soir voit Astuces la star (et récente gagnante des Emmy, encore une fois) Jean Smart, ce qui la rend attendue depuis longtemps SNL débuts d’hébergement. Egalement nouveau sur la scène du Studio 8H, Jelly Roll (qui s’est produit au 76ème Primetime Emmys plus tôt ce mois-ci) est de retour pour la deuxième fois en tant qu’invité musical.

La semaine prochaine, Nate Bargatze sera en tête SNL et Coldplay en tant qu’invité musical.