Andy Ruiz Jr survit à un knock-down pour devancer Chris Arreola dans son combat de retour | Nouvelles de boxe

Andy Ruiz Jr a été terrassé mais a surmonté les premières difficultés pour sortir Chris Arreola lors de son retour sur le ring samedi soir en Californie.

Il a remporté une décision unanime lors de son premier combat depuis qu’il a concédé les championnats du monde des poids lourds à Anthony Joshua lors de leur match revanche en décembre 2019, une bataille qu’il a perdue après avoir pris du poids et accusé de «faire la fête».

Ruiz Jr semblait faire face au désastre contre Arreola quand, au deuxième tour, il a été forcé à genou après avoir pris un coup droit à droite.

Ruiz Jr a été renversé au deuxième tour



Il a survécu mais le troisième tour est devenu une fusillade dramatique avec les deux hommes qui ont reçu des coups de poing puissants.

Finalement, Ruiz Jr s’est ajusté et s’est installé dans le combat en tant que contre-coupeur, dominant la dernière ligne droite.

Les juges l’ont marqué 117-110, 118-109, 118-109.

Ruiz Jr a contre-frappé son chemin vers la victoire



Le tout premier champion des poids lourds du Mexique avait Eddy Reynoso, l’entraîneur qui est également derrière Saul ‘Canelo’ Alvarez, dans son coin pour la première fois.

Il avait également perdu un poids considérable depuis ses combats avec Joshua.

« Chris est un vétéran et un dur frappeur », a déclaré Ruiz Jr. « Nous avons fait ce que nous devions faire ce soir. Nous avons obtenu la victoire que nous voulions. J’étais à mon point le plus bas et maintenant je dois remonter les échelons. Je suis reconnaissant pour la victoire et je suis prêt à passer à la suivante.

Ruiz Jr peut-il redevenir candidat?



« Il m’a obtenu avec une bonne main droite propre au deuxième tour. J’étais trop confiant et j’ai laissé tomber ma main un peu. Chapeau à lui.

«Nous avons juste continué à pousser et à pousser. J’ai changé de cap et j’ai commencé à me concentrer sur le contre-poinçonnage et le travail du corps.

« J’ai senti un peu de rouille et je sais que d’autres combattants peuvent comprendre cela », a déclaré Ruiz. « S’il veut le renvoyer, nous le rejoindrons avec lui. »

