Andy Ruiz Jr a résisté au pouvoir d’Anthony Joshua, mais Otto Wallin peut le mettre KO, déclare le promoteur Dmitriy Salita | Nouvelles de boxe

Otto Wallin a la «puissance et la taille» pour briser la résistance au coup de poing d’Andy Ruiz Jr dans un affrontement de prétendants poids lourds qui «aurait du sens», déclare le promoteur Dmitriy Salita.

Le poids lourd suédois est impatient de remporter un combat de grand nom après sa meilleure victoire en carrière contre Dominic Breazeale, une victoire dominante aux points en février.

L’ancien champion unifié Ruiz Jr a scellé une victoire par décision unanime sur Chris Arreola en mai, et Salita espère guider son combattant Wallin dans une confrontation à enjeux élevés avec le concurrent rival.

« Battre Breazeale comme il [Wallin] a montré à quel point il s’est amélioré depuis le combat contre Fury », a déclaré Salita Sports aériens.

« Je suis sûr que sa taille, ses compétences et son dévouement à son métier font réfléchir les combattants de classe mondiale à deux fois avant de partager le ring avec lui.

« Otto et Andy ont lancé le défi le plus difficile à deux des champions du monde des poids lourds actuels. Il est logique qu’ils se battent, surtout si Tyson Fury combat Anthony Joshua [in and undisputed world title fight]. »

Image:

Otto Wallin a eu une bataille brutale avec Tyson Fury en 2019



Wallin est sorti avec crédit de sa seule défaite, une perte de décision sanglante contre Fury en septembre 2019, tandis que Ruiz Jr a arrêté Anthony Joshua en juin 2019, seulement pour perdre ses titres mondiaux lors d’un match revanche immédiat en décembre de la même année.

Le Californien a résisté aux coups de poing de Joshua dans une perte de points, mais il a été terrassé au deuxième tour par Arreola, et Wallin a été soutenu pour devenir le premier homme à arrêter Ruiz Jr.

Image:

Ruiz Jr est revenu avec une victoire de points sur Chris Arreola



Image:

L’ancien champion du monde a été terrassé au deuxième tour



Lorsqu’on lui a demandé si Wallin pouvait gagner par KO, Salita a répondu : « Certainement et je pense qu’il a les compétences, la puissance et la taille pour le faire ! »

Wallin a déjà dit Sports aériens qu’il espère gagner un deuxième combat avec Fury, qui a ensuite arrêté Deontay Wilder lors de son prochain combat pour réclamer la ceinture WBC.

« Mon rêve est de me battre et de remporter le titre mondial, donc pour le moment je dois juste continuer à me battre et à m’améliorer, donc quand j’aurai le coup, je serai prêt à le saisir à deux mains », a déclaré Wallin.

« Le match revanche de Tyson Fury n’est pas ma priorité absolue, mais j’espère vraiment avoir une autre chance contre lui.

« Je dois juste continuer à me battre et à gagner et montrer que je suis digne d’un match revanche et le moment venu, je suis prêt à entrer et à le battre. »