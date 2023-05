Andy Rourke décède après avoir combattu le cancer

Londres –

Andy Rourke, bassiste du légendaire groupe de rock anglais The Smiths, est décédé à 59 ans des suites d’une bataille contre le cancer du pancréas, a annoncé vendredi son ancien compagnon de groupe.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke après une longue maladie avec un cancer du pancréas », a écrit le guitariste Johnny Marr sur Twitter.

« Andy restera dans les mémoires comme une âme gentille et belle par ceux qui l’ont connu et comme un musicien extrêmement doué par les fans de musique », a déclaré Marr.

« Nous demandons la confidentialité en ce moment triste », a-t-il ajouté.

Rourke a rejoint The Smiths en 1982 et a joué aux côtés du groupe jusqu’à leur séparation en 1987 avant la sortie de leur quatrième album studio, « Strangeways, Here We Come ».

Au cours d’une carrière musicale de plusieurs décennies, il a continué à jouer avec le leader des Smiths Morrissey sur ses projets solo après la dissolution du groupe, ainsi qu’à se produire avec des artistes tels que Sinéad O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy et le guitariste Aziz Ibrahim. .

En 2005, Rourke a formé le supergroupe Freebass, avec ses collègues bassistes Peter Hook, anciennement de New Order et Joy Division, et Gary « Mani » Mounfield des Stone Roses et Primal Scream.

Le bassiste en daim Mat Osman a rendu hommage à Rourke, le qualifiant de «totalement unique – un bassiste rare dont vous pourriez reconnaître immédiatement le son.

« Je me souviens si clairement avoir joué que Barbarism se brisait encore et encore, essayant d’apprendre le riff et s’émerveillant devant ce funk d’acier qui conduisait le morceau », se souvient-il.

Le producteur des Smiths, Stephen Street, a ajouté : « Je suis tellement attristé d’apprendre cette nouvelle ! Andy était un superbe musicien et un gars adorable.