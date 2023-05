Andy Rourke, bassiste du groupe britannique des années 80 The Smiths, est mort à 59 ans

Andy Rourke, bassiste des Smiths, l’un des groupes britanniques les plus influents des années 1980, a décédé après une longue maladie avec un cancer du pancréas, a déclaré vendredi son ancien coéquipier Johnny Marr. Il avait 59 ans.

Dans un long post sur Instagram, le guitariste et auteur-compositeur Marr a rendu hommage à Rourke, qu’il a rencontré pour la première fois alors qu’ils étaient tous deux écoliers en 1975.

« Tout au long de notre adolescence, nous avons joué dans divers groupes du sud de Manchester avant de nous faire une réputation avec The Smiths de 1982 à 1987, et c’est sur ces disques des Smiths qu’Andy a réinventé ce que c’est que d’être un bassiste », a déclaré Marr.

Pendant leur courte période ensemble en tant que groupe de quatre musiciens, The Smiths est délibérément resté à l’écart du courant dominant de la musique populaire, suscitant un culte sur la scène musicale indépendante.

Bien qu’une grande partie de l’attention se soit concentrée sur le partenariat d’écriture de chansons de Marr et du leader Morrissey, le son des Smiths devait beaucoup à la basse de Rourke et à son partenaire de la section rythmique, le batteur Mike Joyce.

« Âme gentille et belle »

Au fur et à mesure que leur popularité augmentait, le groupe a sorti certaines des musiques britanniques les plus durables des années 1980, notamment Dieu sait que je suis misérable maintenant et Petite amie dans le coma.

Les chansons des Smiths ont acquis la réputation d’être déprimantes, mais étaient en fait d’un humour sombre et accompagnées de guitares émouvantes et édifiantes. Leurs albums, dont La reine est morte et La viande est un meurtrerestent un incontournable de tout fan de musique qui se respecte et sont à l’avant-garde du renouveau du disque vinyle.

« J’étais présent à chacune des prises de basse d’Andy à chaque session des Smiths », a déclaré Marr. « Parfois, j’étais là en tant que producteur et parfois juste en tant que fier compagnon et pom-pom girl. Le regarder jouer ces lignes de base éblouissantes était un privilège absolu et vraiment quelque chose à voir. »

Marr a déclaré que lui et Rourke avaient maintenu leur amitié dans les années qui ont suivi la séparation du groupe, rappelant que Rourke avait joué dans son groupe au Madison Square Garden aussi récemment qu’en septembre 2022.

« Ce fut un moment spécial que nous avons partagé avec ma famille et sa femme et âme sœur Francesca », a déclaré Marr. « Andy restera toujours dans les mémoires, comme une âme gentille et belle par tous ceux qui l’ont connu, et comme un musicien extrêmement doué par les gens qui aiment la musique. Bravo Andy. Tu vas nous manquer mon frère. »

Le batteur Mike Joyce, partenaire de la section rythmique de Rourke dans The Smiths, a tweeté : « Andy a quitté le bâtiment, mais son héritage musical est perpétuel. »

Non seulement le bassiste le plus talentueux avec qui j’ai eu le privilège de jouer, mais aussi le garçon le plus gentil et le plus drôle que j’aie jamais rencontré. Andy a quitté le bâtiment, mais son héritage musical est perpétuel. Tu me manques déjà beaucoup. A jamais dans mon coeur mon pote. —@mikejoycedrums

Mat Osman, le bassiste du groupe britannique Suede, a déclaré que Rourke était « totalement unique – un bassiste rare dont vous pouviez reconnaître immédiatement le son ».

Après The Smiths, Rourke a joué aux côtés de The Pretenders et Sinead O’Connor, ainsi qu’avec le supergroupe Freebass, qui comprenait Gary Mounfield des Stone Roses et Peter Hook de New Order.