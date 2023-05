Andy Rourke, bassiste des Smiths, décède à 59 ans

Andy Rourke, le bassiste du groupe britannique influent The Smiths, est décédé des suites d’une longue maladie due à un cancer du pancréas, a annoncé vendredi son ancien coéquipier Johnny Marr.

Dans un article hommage sur Instagram, Marr a déclaré qu’il avait rencontré Rourke, 59 ans, alors qu’ils étaient écoliers en 1975.

« Tout au long de notre adolescence, nous avons joué dans divers groupes du sud de Manchester avant de nous faire une réputation avec The Smiths de 1982 à 1987, et c’est sur ces disques des Smiths qu’Andy a réinventé ce que c’est que d’être un bassiste », a déclaré Marr.

Pendant leur courte période ensemble en tant que groupe de quatre musiciens, The Smiths est délibérément resté à l’écart du courant dominant de la musique populaire, suscitant un culte sur la scène musicale indépendante. Bien qu’une grande partie de l’attention se soit portée sur le partenariat d’écriture de chansons de Marr et du leader Steven Patrick Morrissey, mieux connu sous le nom de Morrissey, le son des Smiths devait beaucoup à la basse de Rourke et à son partenaire de la section rythmique, le batteur Mike Joyce.

Au fur et à mesure que leur popularité augmentait, le groupe a sorti certaines des musiques britanniques les plus durables des années 1980, notamment « Heaven Knows I’m Miserable Now » et « Girlfriend In A Coma ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.